https://sputnik-georgia.ru/20240111/sbornaya-gruzii-po-gandbolu-vpervye-sygraet-v-ramkakh-chempionata-evropy-285575454.html
Сборная Грузии по гандболу впервые сыграет в рамках чемпионата Европы
Сборная Грузии по гандболу впервые сыграет в рамках чемпионата Европы
Грузинская команда сразится со сборными Швеции, Нидерландов и Боснии-Герцеговины 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T14:18+0400
2024-01-11T14:18+0400
2024-01-11T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сборная Грузии по гандболу 11 января проведет исторический матч против команды Нидерландов на своем дебютном чемпионате Европы по гандболу среди мужчин в Германии. Соревнования принимают шесть немецких городов: Дюссельдорф, Кельн, Берлин, Гамбург, Мангейм и Мюнхен. В группе Е наша команда сразится со сборными Швеции, Нидерландов и Боснии-Герцеговины. Игры пройдут на SAP Arena в Мангейме. Расписание матчей: В чемпионате континента примут участие три команды-дебютанта: Фарерские острова, Греция и Грузия. Главный тренер грузинской команды – Тите Каландадзе. Всего на турнире борьбу на предварительном этапе начнут 24 команды, разбитые на шесть групп. По две лучших команды из каждой группы выйдут в основной раунд, в котором сборные будут разбиты уже на две группы по шесть команд. Команды групп А, В, С попадают в одну шестреку, из групп D, E, F – в другую. Фаворитами чемпионата считаются команды Дании, Швеции и Испании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия
Сборная Грузии по гандболу впервые сыграет в рамках чемпионата Европы
Грузинская команда сразится со сборными Швеции, Нидерландов и Боснии-Герцеговины
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сборная Грузии по гандболу 11 января проведет исторический матч против команды Нидерландов на своем дебютном чемпионате Европы по гандболу среди мужчин в Германии.
Соревнования принимают шесть немецких городов: Дюссельдорф, Кельн, Берлин, Гамбург, Мангейм и Мюнхен. В группе Е наша команда сразится со сборными Швеции, Нидерландов и Боснии-Герцеговины. Игры пройдут на SAP Arena в Мангейме.
11 января, 21:00, Нидерланды – Грузия
13 января, 23:30, Грузия – Швеция
15 января, 21:00, Босния и Герцеговина – Грузия
В чемпионате континента примут участие три команды-дебютанта: Фарерские острова, Греция и Грузия.
Главный тренер грузинской команды – Тите Каландадзе.
Всего на турнире борьбу на предварительном этапе начнут 24 команды, разбитые на шесть групп. По две лучших команды из каждой группы выйдут в основной раунд, в котором сборные будут разбиты уже на две группы по шесть команд.
Команды групп А, В, С попадают в одну шестреку, из групп D, E, F – в другую. Фаворитами чемпионата считаются команды Дании, Швеции и Испании.