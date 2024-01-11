https://sputnik-georgia.ru/20240111/v-2023-zalozhen-khoroshiy-fundament-dlya-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy--politolog-285569656.html

В 2023 заложен хороший фундамент для грузино-российских отношений – политолог

В 2023 заложен хороший фундамент для грузино-российских отношений – политолог

Восстановление прямого авиасообщения, отмена виз для граждан Грузии, отказ нашей страны от введения санкций в отношении России – все это стало хорошим... 11.01.2024, Sputnik Грузия

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Так считает политолог Васо Капанадзе. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Восстановление прямого авиасообщения, отмена виз для граждан Грузии – это все хорошие шаги со стороны России в вопросе улучшения наших взаимоотношений. Таким образом был заложен хороший фундамент для дальнейшего развития наших взаимоотношений. Теперь многое зависит от политиков двух стран, насколько быстро начнется политический диалог и насколько этот сложный диалог будет ориентирован на конкретные результаты", – отметил Капанадзе.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

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