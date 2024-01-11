https://sputnik-georgia.ru/20240111/v-gruzii-uvelichili-shtrafy-za-stroitelstvo-v-zonakh-okhrany-kulturnogo-naslediya--285566221.html

В Грузии увеличили штрафы за строительство в зонах охраны культурного наследия

В Грузии увеличили штрафы за строительство в зонах охраны культурного наследия

Штрафы увеличиваются не только за строительство, но и за проведение восстановительных работ на объектах культурного наследия 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T10:00+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Штрафы за самовольное строительство в зонах охраны культурного наследия на объектах, принадлежащих государству или муниципальным властям, в Грузии с 11 января увеличатся с 25 до 250 тысяч лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. О необходимости внесения соответствующих изменений в "Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности" активно заговорили в ноябре 2023 года. Все зоны культурного наследия делятся на четыре класса в зависимости от исторической значимости и времени постройки. Как пояснил мэр, за самовольное строительство в зоне охраны культурного наследия, принадлежащего государству или муниципалитету, в зоне I класса штраф составит 16 тысяч лари вместо 8 тысяч, за строительство в зоне II класса – 75 тысяч лари вместо 25 тысяч, за строительство в зоне III и IV классов штраф составит 250 тысяч вместо 25 тысяч. Штраф за незаконное строительство в частном секторе в зоне охраны культурного наследия I класса составит 16 тысяч лари вместо 8 тысяч лари. За строительство в зоне II класса штраф составит 24 тысячи лари вместо 8 тысяч лари, за строительство зданий и сооружений в зоне III и IV классов штраф составит 200 тысяч лари вместо 20 тысяч лари. Также увеличены суммы штрафов за нахождение объекта в зоне охраны культурного наследия без надлежащей консервации. В частности, в случае зданий III и IV класса штраф составит 150 тысяч лари вместо 20 тысяч. А также ужесточаются штрафы за проведение восстановительных работ на объектах культурного наследия. Если ремонтные работы начались без разрешения, то штраф составит 250 тысяч лари, с нарушением разрешения – 150 тысяч лари, с нарушениями правил консервации – 200 тысяч лари. В том случае если речь идет о мелких ремонтных работах, то их начало без разрешения влечет за собой штраф в 40 тысяч лари, с нарушением разрешения – 20 тысяч, с нарушением правил консервации объекта – 20 тысяч. Мэр Тбилиси выразил надежду, что жители столицы, осуществляющие строительство, позаботятся о сохранении облика исторической части города.Курс лари по отношению к доллару на 11 января составляет 2.6879 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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