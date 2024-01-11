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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Более 130 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на... 11.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Более 130 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг вечером ожидают 132 грузовых автомобиля.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, северная осетия, россия
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Более 130 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг вечером ожидают 132 грузовых автомобиля.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.