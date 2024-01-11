https://sputnik-georgia.ru/20240111/zamenit-stalina-alyans-patriotov-podderzhal-reshenie-patriarkhii---video-285585926.html
Заменить Сталина: "Альянс патриотов" поддержал решение Патриархии – видео
Заменить Сталина: "Альянс патриотов" поддержал решение Патриархии – видео
"Альянс патриотов" Грузии согласен с решением Патриархии страны, по которому фрагмент с изображением советского вождя Иосифа Сталина на иконе святой Матроны... 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T17:56+0400
2024-01-11T17:56+0400
2024-01-11T18:10+0400
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иосиф сталин
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Но согласие с решением Патриархии не значит, что партия простит кого-то за оскорбление иконы, которую ранее облили краской в храме Самеба, заявила лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили. Ранее икону святой Матроны Московской передали в дар Патриархии Грузии сами лидер "Альянса патриотов". После начавшегося скандала из-за изображения Сталина на одном из фрагментов иконы, Патриархия Грузии решила привести ее в соответствие с правилами Грузинской церкви и заменить фрагмент.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, альянс патриотов грузии, религия , иосиф сталин, патриархия грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, альянс патриотов грузии, религия , иосиф сталин, патриархия грузии, видео
Заменить Сталина: "Альянс патриотов" поддержал решение Патриархии – видео
17:56 11.01.2024 (обновлено: 18:10 11.01.2024)
"Альянс патриотов" Грузии согласен с решением Патриархии страны, по которому фрагмент с изображением советского вождя Иосифа Сталина на иконе святой Матроны Московской будет заменен
Но согласие с решением Патриархии не значит, что партия простит кого-то за оскорбление иконы, которую ранее облили краской в храме Самеба, заявила лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили.
Ранее икону святой Матроны Московской передали в дар Патриархии Грузии сами лидер "Альянса патриотов". После начавшегося скандала из-за изображения Сталина на одном из фрагментов иконы, Патриархия Грузии решила привести ее в соответствие с правилами Грузинской церкви и заменить фрагмент.