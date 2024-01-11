https://sputnik-georgia.ru/20240111/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-gruzii-285588984.html

Землетрясение произошло на юге Грузии

Землетрясение произошло на юге Грузии

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T21:08+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 24 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга. Эпицентр землетрясения, которое произошло 23 декабря в 19:12 по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Самеба. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ниноцминда

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грузия, происшествия, новости, ниноцминда, землетрясения в грузии