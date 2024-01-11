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Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T21:08+0400
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2024-01-11T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 24 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга. Эпицентр землетрясения, которое произошло 23 декабря в 19:12 по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Самеба. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ниноцминда
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грузия, происшествия, новости, ниноцминда, землетрясения в грузии
грузия, происшествия, новости, ниноцминда, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 24 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщил
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 23 декабря в 19:12 по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Самеба.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.