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Землетрясение произошло на юге Турции
Землетрясение произошло на юге Турции
Очаг землетрясения магнитудой 4,2 залегал на глубине 7 километров 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T00:10+0400
2024-01-11T00:10+0400
2024-01-11T00:10+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге Турции, в провинции Хатай, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X. Подземные толчки зарегистрированы в районе Самандаг в 22.38 по местному времени (23.38 тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, турция
происшествия, новости, турция
Землетрясение произошло на юге Турции
Очаг землетрясения магнитудой 4,2 залегал на глубине 7 километров
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге Турции, в провинции Хатай, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X.
Подземные толчки зарегистрированы в районе Самандаг в 22.38 по местному времени (23.38 тбс).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.