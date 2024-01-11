https://sputnik-georgia.ru/20240111/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-turtsii-285565905.html

Землетрясение произошло на юге Турции

Землетрясение произошло на юге Турции

Очаг землетрясения магнитудой 4,2 залегал на глубине 7 километров 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T00:10+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге Турции, в провинции Хатай, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X. Подземные толчки зарегистрированы в районе Самандаг в 22.38 по местному времени (23.38 тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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