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Сказочное королевство: Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур

Сказочное королевство: Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур

Фестиваль льда и снега традиционно празднуют в городе Харбин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных снежных фигур 12.01.2024, Sputnik Грузия

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В Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян, вновь вырос ледяной город. В этом году зимний парк развлечений занял 810 тысяч квадратных метров. На создание скульптур ушло 250 тысяч кубометров льда.

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