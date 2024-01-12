Сказочное королевство: Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур
Фестиваль в Харбине является крупнейшим в мире.
Фестиваль в Харбине является крупнейшим в мире.
Фестиваль проводится с 1963 года.
Фестиваль проводится с 1963 года.
На протяжении последних трех десятков лет здесь было установлено несколько рекордов Гиннесса, среди которых гигантские ледяные скульптуры.
На протяжении последних трех десятков лет здесь было установлено несколько рекордов Гиннесса, среди которых гигантские ледяные скульптуры.
Снег и лед – материалы, которые позволяют воплощать самые невероятные замыслы художников.
Снег и лед – материалы, которые позволяют воплощать самые невероятные замыслы художников.
Все фигуры, статуи и сооружения в ледовых дворцах Харбина подсвечиваются особым образом. Вопросам освещения здесь придают огромное значение.
Все фигуры, статуи и сооружения в ледовых дворцах Харбина подсвечиваются особым образом. Вопросам освещения здесь придают огромное значение.
Чтобы сооружения изо льда и снега были устойчивыми, их укрепляют стальными конструкциями.
Чтобы сооружения изо льда и снега были устойчивыми, их укрепляют стальными конструкциями.
Посетители на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур.
Посетители на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур.
Масштабы мероприятия растут с каждым годом.
Масштабы мероприятия растут с каждым годом.
Грандиозные конструкции гармонично соседствуют с "миниатюрными" фигурами.
Грандиозные конструкции гармонично соседствуют с "миниатюрными" фигурами.
На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего мира.
На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего мира.
В программу фестиваля также включены традиционные зимние развлечения: катание на лыжах и коньках, на снежных горках и многое другое.
В программу фестиваля также включены традиционные зимние развлечения: катание на лыжах и коньках, на снежных горках и многое другое.
Здесь также проходят выставки, ярмарки ледяных фонарей, карнавалы льда, также работают ледяные бары и рестораны.
Здесь также проходят выставки, ярмарки ледяных фонарей, карнавалы льда, также работают ледяные бары и рестораны.