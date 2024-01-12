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Сказочное королевство: Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур
Сказочное королевство: Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур
Фестиваль льда и снега традиционно празднуют в городе Харбин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных снежных фигур 12.01.2024, Sputnik Грузия
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В Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян, вновь вырос ледяной город. В этом году зимний парк развлечений занял 810 тысяч квадратных метров. На создание скульптур ушло 250 тысяч кубометров льда.
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фото, мультимедиа, харбин, в мире
фото, мультимедиа, харбин, в мире

Сказочное королевство: Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур

10:21 12.01.2024 (обновлено: 11:06 12.01.2024)
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Фестиваль льда и снега традиционно празднуют в городе Харбин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки невероятных снежных фигур
В Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян, вновь вырос ледяной город.
В этом году зимний парк развлечений занял 810 тысяч квадратных метров. На создание скульптур ушло 250 тысяч кубометров льда.
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Фестиваль в Харбине является крупнейшим в мире.

Фестиваль в Харбине является крупнейшим в мире. - Sputnik Грузия
1/12
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Фестиваль в Харбине является крупнейшим в мире.

© AFP 2024 / Pedro Pardo

Фестиваль проводится с 1963 года.

Фестиваль проводится с 1963 года. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Фестиваль проводится с 1963 года.

© AP Photo / Caroline Chen

На протяжении последних трех десятков лет здесь было установлено несколько рекордов Гиннесса, среди которых гигантские ледяные скульптуры.

На протяжении последних трех десятков лет здесь было установлено несколько рекордов Гиннесса, среди которых гигантские ледяные скульптуры. - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Caroline Chen

На протяжении последних трех десятков лет здесь было установлено несколько рекордов Гиннесса, среди которых гигантские ледяные скульптуры.

© AFP 2024 / Pedro Pardo

Снег и лед – материалы, которые позволяют воплощать самые невероятные замыслы художников.

Снег и лед – материалы, которые позволяют воплощать самые невероятные замыслы художников. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Снег и лед – материалы, которые позволяют воплощать самые невероятные замыслы художников.

© AFP 2024 / Pedro Pardo

Все фигуры, статуи и сооружения в ледовых дворцах Харбина подсвечиваются особым образом. Вопросам освещения здесь придают огромное значение.

Все фигуры, статуи и сооружения в ледовых дворцах Харбина подсвечиваются особым образом. Вопросам освещения здесь придают огромное значение. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Все фигуры, статуи и сооружения в ледовых дворцах Харбина подсвечиваются особым образом. Вопросам освещения здесь придают огромное значение.

© AFP 2024 / Pedro Pardo

Чтобы сооружения изо льда и снега были устойчивыми, их укрепляют стальными конструкциями.

Чтобы сооружения изо льда и снега были устойчивыми, их укрепляют стальными конструкциями. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Чтобы сооружения изо льда и снега были устойчивыми, их укрепляют стальными конструкциями.

© AP Photo / Wayne Zhang

Посетители на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур.

Посетители на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Wayne Zhang

Посетители на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур.

© AP Photo / Caroline Chen

Масштабы мероприятия растут с каждым годом.

Масштабы мероприятия растут с каждым годом. - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Caroline Chen

Масштабы мероприятия растут с каждым годом.

© AFP 2024 / Pedro Pardo

Грандиозные конструкции гармонично соседствуют с "миниатюрными" фигурами.

Грандиозные конструкции гармонично соседствуют с &quot;миниатюрными&quot; фигурами. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Грандиозные конструкции гармонично соседствуют с "миниатюрными" фигурами.

© AFP 2024 / Pedro Pardo

На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего мира.

На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего мира. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2024 / Pedro Pardo

На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего мира.

© AP Photo / Wayne Zhang

В программу фестиваля также включены традиционные зимние развлечения: катание на лыжах и коньках, на снежных горках и многое другое.

В программу фестиваля также включены традиционные зимние развлечения: катание на лыжах и коньках, на снежных горках и многое другое. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Wayne Zhang

В программу фестиваля также включены традиционные зимние развлечения: катание на лыжах и коньках, на снежных горках и многое другое.

© AP Photo / Wayne Zhang

Здесь также проходят выставки, ярмарки ледяных фонарей, карнавалы льда, также работают ледяные бары и рестораны.

Здесь также проходят выставки, ярмарки ледяных фонарей, карнавалы льда, также работают ледяные бары и рестораны. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Wayne Zhang

Здесь также проходят выставки, ярмарки ледяных фонарей, карнавалы льда, также работают ледяные бары и рестораны.

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