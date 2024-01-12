https://sputnik-georgia.ru/20240112/285592628.html

Российская "Дрель" к бою готова

Российская "Дрель" к бою готова

Технологически совершенные и могущественные планирующие авиабомбы России ускоряют достижение целей СВО на Украине, формирование системы равной и неделимой... 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T09:41+0400

2024-01-12T09:41+0400

2024-01-12T09:41+0400

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Ростех 10 января сообщил об успешном завершении государственных испытаний и начале серийного производства высокоточной планирующей кассетной авиабомбы "Дрель" калибра 500 кг.Воздушно-космические силы России наращивают свой арсенал "умных" планирующих с высоты 10-15 км авиабомб. Он уже включает УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б с инерциально-спутниковыми системами наведения, КАБ-250ЛГ с лазерной головкой самонаведения, фугасные боеприпасы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).Новая серия позволит российской авиации активнее "сверлить" позиции противника на украинском ТВД.Технологические особенности "Дрели" – высокая точность, большой коэффициент полезной нагрузки, невидимость для радаров, механизм самоликвидации суббоеприпасов (на случай, если цель выйдет из зоны поражения).Как и другие управляемые планирующие авиабомбы ВКС России, "Дрель" применяется на высотах до 14 км по принципу "сбросил-забыл", а ее боевое могущество превосходит натовские аналоги типа JDAM.Навигация осуществляется с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и других средств наведения. Длина "Дрели" – 3,1 м, масса – 540 кг.Исполнительный директор компании "Техмаш" Александр Кочкин ранее сообщил, что на основе "Дрели" будет создана целая линейка "изделий различного назначения", о характеристиках которых можно только догадываться.О создании новой авиабомбы впервые заявлено в 2016 году.На некоторых участках фронта в зоне СВО российские Су-34 ежесуточно и очень эффективно применяют по противнику до 40 высокоточных планирующих авиабомб большого калибра. Их невозможно перехватить зенитными комплексами или системами РЭБ. Украинские военнослужащие на передовой свидетельствуют, что методичные удары планирующими бомбами "открывают врата ада", и нет спасения даже в глубоких бетонных бункерах.Возвращение в реальностьСерийное производство планирующих авиабомб большой мощности предприятия ОПК России начали задолго до специальной военной операции, однако насыщенный натовскими средствами разведки, ПВО и РЭБ украинский ТВД определил особую роль таких средств поражения во взломе обороны ВСУ.К примеру, управляемые авиабомбы УПАБ-1500Б начали применять весной 2022 года, и украинское командование сразу назвало их "чрезвычайной угрозой". Могущественная планирующая авиабомба УПАБ-1500Б способна поражать цели на удалении до 50 км от точки сброса боевой частью массой 1 010 кг, совместима с многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-35, бомбардировщиками Су-34 и штурмовиками Су-25.Активное применение планирующих боеприпасов оперативно "демилитаризует" целые укрепрайоны ВСУ. И в обозримой перспективе развитие искусственного интеллекта значительно расширит возможности российских планирующих авиабомб.Специалисты на Западе с тревогой анализируют боевое применение Воздушно-космическими силами РФ "умных" авиабомб калибра от 500 до 1 500 кг, и видят в этом "растущую проблему" не только для марионеточной украинской армии, поскольку средства противодействия отсутствуют у США и НАТО.Зенитные ракетные комплексы Patriot, NASAMS, Iris-T и прочие оказались на этом участке совершенно бесполезными. А средства РЭБ в борьбе с талибами и прочими "повстанцами" вообще не требовались.На украинском ТВД не оправдали надежд американские планирующие авиабомбы с GPS-наведением – JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition) калибра от 225 до 450 кг (интегрированные с украинскими МиГ-29), а также "приземленные" бомбы GLSDB дальностью 150 км и с боеголовкой массой 115 кг (запускается хвостовиком реактивного снаряда HIMARS). Российские технологии радиоэлектронной борьбы оказались для НАТО неожиданно "ослепляющими". Мощность российских помех подавляет сигналы GPS из космоса. Средства РЭБ России способны перехватывать и ретранслировать с изменениями GPS-сигналы, что меняет всю систему координат США и НАТО.Издание Business Insider ранее констатировало: "Россия создает радиоэлектронные помехи настолько эффективно, что Украина, а также Соединенные Штаты и НАТО больше не могут рассчитывать на то, что планирующие авиабомбы JDAM и другое "умное" оружие будет достигать целей".Журнал The American Conservative дополнил: желания киевского режима значительно превышают его возможности, а Россия "побеждает в прокси-войне с Америкой".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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россия, в мире, политика, украина, сша, нато, вкс, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины