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Почему некоторые лекарства в Армении дороже, чем в Грузии? Пояснила министр
Почему некоторые лекарства в Армении дороже, чем в Грузии? Пояснила министр
По словам министра здравоохранения, не стоит оценивать всю систему, принимая за основу цену лишь на одно лекарство 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T21:21+0400
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ТБИЛИСИ 12 янв — Sputnik. Некоторые лекарства, импортируемые в Армению, стоят дороже, чем в других странах, на то есть ряд причин, одна из которых – НДС, заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщил Sputnik Армения.По ее словам, есть ряд обстоятельств, которые в какой-то степени способствуют росту цен на лекарства, однако не стоит оценивать всю сферу здравоохранения только на этом основании. Министр подчеркнула, что вследствие реформирования страховой системы на стоимость лекарств будут влиять и механизмы регулирования цен. Однако в этом случае лекарства будут приобретаться по гораздо более доступным и конкурентоспособным ценам, следовательно, государство и граждане будут платить за них меньше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, новости, общество, грузия, ереван
Почему некоторые лекарства в Армении дороже, чем в Грузии? Пояснила министр
По словам министра здравоохранения, не стоит оценивать всю систему, принимая за основу цену лишь на одно лекарство
ТБИЛИСИ 12 янв — Sputnik
. Некоторые лекарства, импортируемые в Армению, стоят дороже, чем в других странах, на то есть ряд причин, одна из которых – НДС, заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщил Sputnik Армения
.
"В Армении действует НДС на лекарства, поэтому у нас они несколько дороже, чем, например, в Грузии. На цену медикаментов влияет и то, что Армения – довольно маленький рынок. И чтобы быть на этом рынке, каждая фармацевтическая компания разрабатывает ценовую политику, отличную от крупных рынков", – отметила министр на пресс-конференции.
По ее словам, есть ряд обстоятельств, которые в какой-то степени способствуют росту цен на лекарства, однако не стоит оценивать всю сферу здравоохранения только на этом основании.
Министр подчеркнула, что вследствие реформирования страховой системы на стоимость лекарств будут влиять и механизмы регулирования цен. Однако в этом случае лекарства будут приобретаться по гораздо более доступным и конкурентоспособным ценам, следовательно, государство и граждане будут платить за них меньше.