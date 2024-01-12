https://sputnik-georgia.ru/20240112/285606310.html

Почему некоторые лекарства в Армении дороже, чем в Грузии? Пояснила министр

Почему некоторые лекарства в Армении дороже, чем в Грузии? Пояснила министр

По словам министра здравоохранения, не стоит оценивать всю систему, принимая за основу цену лишь на одно лекарство 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T21:21+0400

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ТБИЛИСИ 12 янв — Sputnik. Некоторые лекарства, импортируемые в Армению, стоят дороже, чем в других странах, на то есть ряд причин, одна из которых – НДС, заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщил Sputnik Армения.По ее словам, есть ряд обстоятельств, которые в какой-то степени способствуют росту цен на лекарства, однако не стоит оценивать всю сферу здравоохранения только на этом основании. Министр подчеркнула, что вследствие реформирования страховой системы на стоимость лекарств будут влиять и механизмы регулирования цен. Однако в этом случае лекарства будут приобретаться по гораздо более доступным и конкурентоспособным ценам, следовательно, государство и граждане будут платить за них меньше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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