https://sputnik-georgia.ru/20240112/285608423.html

Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты

Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты

Накануне завершилось ближневосточное турне Энтони Блинкена. Красноречивее всего о результатах поездки, конечно, говорит атака США и Великобритании против... 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T22:42+0400

2024-01-12T22:42+0400

2024-01-12T22:42+0400

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По сути, Вашингтон перевел противостояние с хуситами на новый уровень. О последствиях удара пока судить сложно, но судя по последовавшим в ответ ракетным пускам, можно полагать, что существенного ущерба боеспособности "Ансар Аллах" Вашингтону нанести не удалось. А значит, угрозу устранить не удалось, пишет колумнист РИА Новости Давид Нармания.Вероятно, Блинкен потратил много усилий на то, чтобы донести позицию Вашингтона в связи с готовящейся атакой до партнеров США в регионе. Но обо всем по порядку — официально дипломат все же провел целую неделю в попытках урегулировать конфликт в Газе.Нынешнее недельное турне стало для госсекретаря США четвертой поездкой по регионе с октября. Такая активность выглядит впечатляюще даже на фоне регулярных визитов на Украину — ее он тоже посещал четырежды, правда, за два года, а не за четыре месяца.Еще одна общая черта, которая роднит эти поездки, — поразительное отсутствие результатов. В январе 2024 года конфликт в Газе настолько же далек от завершения, насколько и в октябре 2023-го. Скорее наоборот: риторика правительства Израиля и "Хезболлы" говорит о том, что в воронку полномасштабного противостояния может затянуть и Ливан.Если в одной из предыдущих поездок госсекретарю пришлось прождать всю ночь, чтобы добиться аудиенции у принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, то на этот раз Махмуд Аббас провел переговоры с Блинкеном в комнате, где за спинами участников был только палестинский флаг. Звездно-полосатого полотнища в Рамалле, видимо, не нашли.Из ряда вон выбивается лишь завершающее турне заявление самого госсекретаря, которое он озвучил в Каире. "Сближение арабских стран с Израилем стало бы лучшим способом изолировать Иран", — разоткровенничался дипломат.К сожалению для Блинкена, подобные идеи выглядят совершенно оторванными от реальности. Ключевое условие всех арабских стран для нормализации отношений с Тель-Авивом — прекращение операции в Газе и создание палестинского государства. Кабинет Биньямина Нетаньяху на такой шаг пойти не готов.Сам израильский премьер-министр утверждает, что оккупация сектора не входит в его планы, однако еще в декабре западные СМИ писали об обратном. Более того, члены его кабинета периодически выступают с заявлениями, которые идут вразрез с успокаивающими высказываниями Нетаньяху.Сперва министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призывает выселить всех палестинцев из Газы, а затем глава Минфина Бецалель Смотрич называет жителей сектора "нацистами", которые через десять лет организуют новое 7 октября, если эти территории не заселить израильтянами.Судя по всему, у Израиля нет представления о том, каким должен быть выход из сложившегося конфликта, — ЦАХАЛ просто занимается уничтожением ХАМАС, и число мирных жителей, которым суждено погибнуть от рук израильских военных, его мало волнует.Доподлинно неизвестно, осознают ли это Соединенные Штаты, но Вашингтон действительно пытается надавить на Нетаньяху. Чего стоит только недавнее спровоцированное активистами в Южной Каролине признание Джо Байдена: "Я без шума работал с израильским правительством, чтобы заставить их значительно сократить свое присутствие и уйти из сектора Газа", — сказал американский президент.Честно говоря, трудно было более умело усложнить жизнь Блинкену, который именно на следующий день приехал в Израиль. Подобные тезисы могут звучать на закрытой части переговоров, но никак не публично, да еще и под давлением манифестантов. Поэтому реакция Тель-Авива оказалась предсказуемой: министр обороны Йоав Галант на переговорах с госсекретарем заявил, что интенсивность боевых действий возрастет, а сама операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.Такой поступок Байдена можно объяснить лишь тем, что помощь для Нетаньяху становится слишком токсичным активом — она мешает и взаимоотношениям с Глобальным Югом, и, что для демократов важнее, предвыборной гонке: согласно опросу The New York Times, около 57 процентов американских избирателей не поддерживают подход Байдена к урегулированию конфликта. Так что президент США печется не о палестинцах, а о собственном рейтинге.Символично, что под занавес поездки Блинкена по странам Ближнего Востока журнал Time посвятил ему обложку и целую статью под заголовком "Посланник. Госсекретарь Энтони Блинкен и проверка американского лидерства". Последние события наглядно демонстрируют, что "американское лидерство" может стать жертвой не только вызовов со стороны России и Китая, но и внутренней борьбы. И гораздо раньше, чем Вашингтон сумеет к этому подготовиться.Для устранения угрозы необходима наземная операция, но на нее у Белого дома нет ни сил, ни времени, ни кредита доверия от американцев. Точно так же и откровения Джо Байдена — лишь попытка убедить всех в желании Вашингтона добиться мира в Газе.Вот только за желанием Америки казаться лидером, который может решать подобные проблемы, все чаще проглядывает неспособность им быть.* Запрещенная в России террористическая организация.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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