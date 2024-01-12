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Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено
Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено
Работе столичного аэропорта помешал сильный туман 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено – рейсы будут осуществляться согласно расписанию, сообщает телеканал "Имеди". Сильный туман помешал своевременному выполнению авиарейсов в аэропорту Тбилиси. Из-за непогоды несколько рейсов были отменены, в том числе в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги, Дубая, Баку. Также самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился значительно позже. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси. Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван. Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, баку, стамбул, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, погода, тбилиси, баку, стамбул, тбилисский международный аэропорт
Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено
Работе столичного аэропорта помешал сильный туман
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik.
Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено – рейсы будут осуществляться согласно расписанию, сообщает телеканал "Имеди
".
Сильный туман помешал своевременному выполнению авиарейсов в аэропорту Тбилиси. Из-за непогоды несколько рейсов были отменены, в том числе в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги, Дубая, Баку.
Также самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился значительно позже. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси.
Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван.
Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана.