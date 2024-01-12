https://sputnik-georgia.ru/20240112/aviasoobschenie-v-tbilisskom-mezhdunarodnom-aeroportu-vosstanovleno-285596359.html

Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено

Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено

Работе столичного аэропорта помешал сильный туман 12.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Авиасообщение в Тбилисском международном аэропорту восстановлено – рейсы будут осуществляться согласно расписанию, сообщает телеканал "Имеди". Сильный туман помешал своевременному выполнению авиарейсов в аэропорту Тбилиси. Из-за непогоды несколько рейсов были отменены, в том числе в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги, Дубая, Баку. Также самолет из московского аэропорта "Внуково" ждали в грузинской столице в 09:50 по местному времени, однако он приземлился значительно позже. Изначально распространилась информация, что самолет Georgian Airways сядет в Кутаисском аэропорту, но в итоге он все же сел в Тбилиси. Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван. Также пришлось развернуться обратно и самолетам авиакомпаний AZAL и Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Баку и Тегерана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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