Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240112/azerbaydzhan-podaril-gruzii-gazeley--strana-vosstanavlivaet-ischezayuschiy-vid-dzheyranov-285601401.html
Азербайджан подарил Грузии газелей – страна восстанавливает исчезающий вид джейранов
Азербайджан подарил Грузии газелей – страна восстанавливает исчезающий вид джейранов
На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи в Грузии достигает 300 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T16:18+0400
2024-01-12T16:18+0400
новости
грузия
общество
азербайджан
кахети
агентство охраняемых территорий
всемирный фонд дикой природы (wwf)
национальный парк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259961119_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_411a98215a9e9661a4c1f78c28e4059c.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Правительство Азербайджана передало Грузии 16 газелей, которых выпустили на охраняемой территории Самухи имени Нугзара Зазанашвили (Кахети, район Дедоплисцкаро), сообщает Агентство охраняемых территорий. В Грузии восстанавливают исчезающий вид газелей. Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства. Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года. По мнению ведомства, данное мероприятие будет шагом вперед для полноценного восстановления популяции газелей в Грузии. На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи достигает 300. Первое поколение, десять джейранов, завезли из Национального парка Ширвани и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи. Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения их безопасной среды обитания. Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно. Иорское плоскогорье, или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
азербайджан
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259961119_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_d0289bde1749a303059ad28e4a28f26f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, общество, азербайджан, кахети, агентство охраняемых территорий, всемирный фонд дикой природы (wwf), национальный парк
новости, грузия, общество, азербайджан, кахети, агентство охраняемых территорий, всемирный фонд дикой природы (wwf), национальный парк

Азербайджан подарил Грузии газелей – страна восстанавливает исчезающий вид джейранов

16:18 12.01.2024
© photo: Sputnik / Stanislav KorytnikovДжейран
Джейран - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2024
© photo: Sputnik / Stanislav Korytnikov
Подписаться
На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи в Грузии достигает 300
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Правительство Азербайджана передало Грузии 16 газелей, которых выпустили на охраняемой территории Самухи имени Нугзара Зазанашвили (Кахети, район Дедоплисцкаро), сообщает Агентство охраняемых территорий.
В Грузии восстанавливают исчезающий вид газелей. Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства. Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.
© Agency of Protected Areas (Georgia)Азербайджан подарил Грузии газелей
Азербайджан подарил Грузии газелей - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2024
Азербайджан подарил Грузии газелей
© Agency of Protected Areas (Georgia)
По мнению ведомства, данное мероприятие будет шагом вперед для полноценного восстановления популяции газелей в Грузии.
На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи достигает 300.
Первое поколение, десять джейранов, завезли из Национального парка Ширвани и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи.
© Agency of Protected Areas (Georgia)Азербайджан подарил Грузии газелей
Азербайджан подарил Грузии газелей - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2024
Азербайджан подарил Грузии газелей
© Agency of Protected Areas (Georgia)
Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения их безопасной среды обитания. Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно.
Иорское плоскогорье, или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0