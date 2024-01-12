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Азербайджан подарил Грузии газелей – страна восстанавливает исчезающий вид джейранов
Азербайджан подарил Грузии газелей – страна восстанавливает исчезающий вид джейранов
На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи в Грузии достигает 300 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T16:18+0400
2024-01-12T16:18+0400
2024-01-12T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Правительство Азербайджана передало Грузии 16 газелей, которых выпустили на охраняемой территории Самухи имени Нугзара Зазанашвили (Кахети, район Дедоплисцкаро), сообщает Агентство охраняемых территорий. В Грузии восстанавливают исчезающий вид газелей. Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства. Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года. По мнению ведомства, данное мероприятие будет шагом вперед для полноценного восстановления популяции газелей в Грузии. На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи достигает 300. Первое поколение, десять джейранов, завезли из Национального парка Ширвани и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи. Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения их безопасной среды обитания. Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно. Иорское плоскогорье, или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, азербайджан, кахети, агентство охраняемых территорий, всемирный фонд дикой природы (wwf), национальный парк
новости, грузия, общество, азербайджан, кахети, агентство охраняемых территорий, всемирный фонд дикой природы (wwf), национальный парк
Азербайджан подарил Грузии газелей – страна восстанавливает исчезающий вид джейранов
На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи в Грузии достигает 300
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Правительство Азербайджана передало Грузии 16 газелей, которых выпустили на охраняемой территории Самухи имени Нугзара Зазанашвили (Кахети, район Дедоплисцкаро), сообщает Агентство охраняемых территорий.
В Грузии восстанавливают исчезающий вид газелей. Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства. Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.
По мнению ведомства, данное мероприятие будет шагом вперед для полноценного восстановления популяции газелей в Грузии.
На данный момент количество газелей на охраняемой территории Самухи достигает 300.
Первое поколение, десять джейранов, завезли из Национального парка Ширвани и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи.
Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения их безопасной среды обитания. Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно.
Иорское плоскогорье, или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики.