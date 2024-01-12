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Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым"
Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым"
В ночь на пятницу США с партнерами нанесли авиаудары по объектам в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T18:28+0400
2024-01-12T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары по территории Йемена, сообщило РИА Новости.В ночь на пятницу США с партнерами нанесли авиаудары по объектам в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене были беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, сша, йемен, израиль, ближний восток
в мире, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, сша, йемен, израиль, ближний восток
Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым"
В ночь на пятницу США с партнерами нанесли авиаудары по объектам в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik.
Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары по территории Йемена, сообщило РИА Новости
.
"Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро. Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами", – сказал турецкий лидер.
В ночь на пятницу США с партнерами нанесли авиаудары по объектам в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене были беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов.