https://sputnik-georgia.ru/20240112/erdogan-zapad-stremitsya-sdelat-krasnoe-more-krovavym-285605018.html

Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым"

Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым"

В ночь на пятницу США с партнерами нанесли авиаудары по объектам в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Запад стремится превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя удары по территории Йемена, сообщило РИА Новости.В ночь на пятницу США с партнерами нанесли авиаудары по объектам в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене были беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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