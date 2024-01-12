https://sputnik-georgia.ru/20240112/figurist-smolkin-vystupayuschiy-za-gruziyu-my-sposobny-na-gorazdo-bolshee-285605333.html

Фигурист Смолкин, выступающий за Грузию: мы способны на гораздо большее

Фигурист Смолкин, выступающий за Грузию: мы способны на гораздо большее

Пара Смолкин-Дэвис заняла первое место на ЧЕ, опережая ближайших преследователей почти на 8 баллов 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T19:20+0400

2024-01-12T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в дуэте с Дианой Дэвис за Грузию, после ритм-танца на чемпионате Европы заявил, что они могут выступать гораздо лучше. Канаус принимает чемпионат Европы с 10 по 14 января. Впервые на турнире Грузию представляет пара фигуристов – Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).После выступления 25 дуэтов из 33 Дэвис и Смолкин, сменившие российское спортивное гражданство на грузинское, занимают первое место, набрав 76,33 балла и опережая ближайших преследователей почти на 8 баллов. Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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