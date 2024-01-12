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Ищенко о женских батальонах смерти на Украине, армии ЕС и подготовке Швеции к войне
Ищенко о женских батальонах смерти на Украине, армии ЕС и подготовке Швеции к войне
Американцы получают из Европы вторую Украину – такое мнение высказал каналу "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T11:08+0400
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Развяжут ли США в Европе европейскую войну? Какого евразийского проекта Вашингтон боится больше всего? И сможет ли ЕС создать объединенную армию? Об этом, а также о вероятности создания женских батальонов смерти на Украине, коррупционных скандалах в Киеве и подготовке Швеции к войне - в новом выпуске "Честной аналитики".
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мультимедиа, видео, в мире, украина, швеция, европа, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, швеция, европа, видео
Ищенко о женских батальонах смерти на Украине, армии ЕС и подготовке Швеции к войне
11:08 12.01.2024 (обновлено: 11:08 13.01.2024)
Американцы получают из Европы вторую Украину – такое мнение высказал каналу "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко
Развяжут ли США в Европе европейскую войну? Какого евразийского проекта Вашингтон боится больше всего? И сможет ли ЕС создать объединенную армию?
Об этом, а также о вероятности создания женских батальонов смерти на Украине, коррупционных скандалах в Киеве и подготовке Швеции к войне - в новом выпуске "Честной аналитики".