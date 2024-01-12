https://sputnik-georgia.ru/20240112/ischenko-o-zhenskikh-batalonakh-smerti-na-ukraine-armii-es-i-podgotovke-shvetsii-k-voyne-285613432.html

Ищенко о женских батальонах смерти на Украине, армии ЕС и подготовке Швеции к войне

Ищенко о женских батальонах смерти на Украине, армии ЕС и подготовке Швеции к войне

Американцы получают из Европы вторую Украину – такое мнение высказал каналу "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко 12.01.2024, Sputnik Грузия

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Развяжут ли США в Европе европейскую войну? Какого евразийского проекта Вашингтон боится больше всего? И сможет ли ЕС создать объединенную армию? Об этом, а также о вероятности создания женских батальонов смерти на Украине, коррупционных скандалах в Киеве и подготовке Швеции к войне - в новом выпуске "Честной аналитики".

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