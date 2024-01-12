https://sputnik-georgia.ru/20240112/kak-otlichit-gripp-ot-prostudy--285603130.html
Как отличить грипп от простуды
Как отличить грипп от простуды
Грипп – опасное заболевание в группе острых респираторных вирусных инфекций. 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T20:10+0400
2024-01-12T20:10+0400
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Риск тяжелого течения гриппа и ОРВИ значительно выше у пожилых людей старше 65 лет, у беременных женщин, у детей до 5 лет, у лиц, имеющих хронические заболевания, у людей с ослабленной иммунной системой.При проявлении первых симптомов гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача.Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, инфографика, инфографика
общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, инфографика, инфографика
Как отличить грипп от простуды
Грипп – опасное заболевание в группе острых респираторных вирусных инфекций.
Риск тяжелого течения гриппа и ОРВИ значительно выше у пожилых людей старше 65 лет, у беременных женщин, у детей до 5 лет, у лиц, имеющих хронические заболевания, у людей с ослабленной иммунной системой.
При проявлении первых симптомов гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.