https://sputnik-georgia.ru/20240112/nikakoy-politiki--glava-parlamenta-ob-uvolnenii-direktora-natsionalnoy-biblioteki-285596898.html

Никакой политики – глава парламента об увольнении директора Национальной библиотеки

Никакой политики – глава парламента об увольнении директора Национальной библиотеки

Национальную парламентскую библиотеку возглавит сын первого президента Грузии Констатин Гамсахурдия 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T13:13+0400

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грузия

новости

шалва папуашвили

константин гамсахурдия

георгий кекелидзе

национальная парламентская библиотека

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Увольнение Георгия Кекелидзе с поста директора Национальной парламентской библиотеки является кадровым решением, которое не имеет никаких политических мотивов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге. Накануне стало известно, что Георгий Кекелидзе, занимавший эту должность 11 лет, был уволен. Директором библиотеки станет сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Констатин Гамсахурдия.На вопрос журналистов, является ли это политическим решением, Пупашвили отметил, что Национальная библиотека не имеет никакого отношения к политике, и все попытки как-то связать данный вопрос с политическими мотивами указывают на недобросовестность определенных людей. Председатель парламента выразил уверенность, что Константин Гамсахурдия сможет внести важный вклад в этом вопросе. Папуашвили уверен, что у общества не возникнет вопросов насчет того, соответствует ли Гамсахурдия данной должности или нет. По словам Папуашвили, Гамсахурдия в ближайшие дни официально приступит к своим обязанностям.Национальная библиотека парламента Грузии – крупнейшая библиотека Грузии, в чьих фондах хранятся уникальные книги, аудиозаписи и другие исторические документы страны, в том числе и первая грузинская газета. С 1955 по 1990 год библиотека действовала как Государственная республиканская библиотека, а в 1990 году получила название Национальная библиотека Грузии. С 1991 года библиотека является членом Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA). Уже 25 декабря 1996 года библиотека перешла под административный контроль парламента Грузии и получила название Национальная парламентская библиотека Грузии. В 2000 году ей присвоено имя в честь грузинского литературного и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, константин гамсахурдия, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека