https://sputnik-georgia.ru/20240112/obrezanie-gospodne-2024-chto-nelzya-delat-primety-prazdnika-285597336.html
Обрезание Господне 2024: что нельзя делать, приметы праздника
Обрезание Господне 2024: что нельзя делать, приметы праздника
Обрезание Господне православные отмечают 14 января – церковь поминает в этот день и Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T13:33+0400
2024-01-12T13:33+0400
2024-01-12T13:47+0400
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В народном календаре праздник называют Васильев день, с которым связано много запретов и примет. Что нельзя делать в Обрезание Господне и какие приметы связаны с церковным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Обрезание Господне нельзя делать ремонт, убираться в доме и стирать – можно привлечь неприятности. Нельзя в праздник заниматься рукоделием, в том числе вышивать и штопать – это плохая примета, притягивающая болезни. В Обрезание Господне нельзя никому отказывать в прощении и помощи – по приметам можно привлечь неудачу. В праздник нельзя ссориться, злиться, оскорблять и ругать близких – по приметам все мысли и слова, сказанные на Обрезание Господне, сторицей вернутся. По народным приметам на Обрезание Господне нельзя резать скотину и охотиться – можно накликать беду. В праздник нельзя венчаться, проводить праздничные и шумные мероприятия, а также объедаться и напиваться. Народные приметы По народным приметам весь год будет удачным, если на Обрезание Господне одеть новую одежду. Богатый урожай фруктов и ягод предвещает солнечный день на Обрезание Господне, а пасмурная погода 14 января – это верная примета, что грибов будет много. Обильный урожай орехов обещает метель и морозы на Обрезание Господне, а если деревья в праздник покрыты инеем – это хорошая примета, предсказывающая хороший урожай зерновых культур. Хорошая примета родится на Обрезание Господне – вся жизнь пройдет в достатке. По народным приметам желание, загаданное в ночь на 14 января, исполнится обязательно. Материал подготовлен на основе открытых источников
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общество, справки , религия
общество, справки , религия
Обрезание Господне 2024: что нельзя делать, приметы праздника
13:33 12.01.2024 (обновлено: 13:47 12.01.2024)
Обрезание Господне православные отмечают 14 января – церковь поминает в этот день и Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской
В народном календаре праздник называют Васильев день, с которым связано много запретов и примет.
Что нельзя делать в Обрезание Господне и какие приметы связаны с церковным праздником, читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам на Обрезание Господне нельзя делать ремонт, убираться в доме и стирать – можно привлечь неприятности.
Нельзя в праздник заниматься рукоделием, в том числе вышивать и штопать – это плохая примета, притягивающая болезни.
В Обрезание Господне нельзя никому отказывать в прощении и помощи – по приметам можно привлечь неудачу.
В праздник нельзя ссориться, злиться, оскорблять и ругать близких – по приметам все мысли и слова, сказанные на Обрезание Господне, сторицей вернутся.
По народным приметам на Обрезание Господне нельзя резать скотину и охотиться – можно накликать беду.
В праздник нельзя венчаться, проводить праздничные и шумные мероприятия, а также объедаться и напиваться.
По народным приметам весь год будет удачным, если на Обрезание Господне одеть новую одежду.
Богатый урожай фруктов и ягод предвещает солнечный день на Обрезание Господне, а пасмурная погода 14 января – это верная примета, что грибов будет много.
Обильный урожай орехов обещает метель и морозы на Обрезание Господне, а если деревья в праздник покрыты инеем – это хорошая примета, предсказывающая хороший урожай зерновых культур.
Хорошая примета родится на Обрезание Господне – вся жизнь пройдет в достатке.
По народным приметам желание, загаданное в ночь на 14 января, исполнится обязательно.
Материал подготовлен на основе открытых источников