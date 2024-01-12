https://sputnik-georgia.ru/20240112/s-13-yanvarya-pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--sinoptiki-preduprezhdayut-o-kholodakh-285603672.html

Погода в Грузии ухудшится с 13 января– синоптики предупреждают о холодах

Погода в Грузии ухудшится с 13 января– синоптики предупреждают о холодах

Ожидается сильный ветер, в том числе и в Тбилиси 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T17:41+0400

2024-01-12T17:41+0400

2024-01-12T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Погода в Грузии резко ухудшится с 13 января, по всей территории страны ожидаются морозы и снег, сообщает телекомпания "Имеди". Температура воздуха упадет как в западной части страны, так и в восточной. В ночное время 14-15 января морозы в Грузии усилятся. Синоптики также прогнозируют сильный ветер западного направления, в том числе и в Тбилиси. Во всех регионах Восточной Грузии 14 января пойдет снег, отметила Ниорадзе. Синоптики ожидают улучшения погоды с 16 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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