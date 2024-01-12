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Погода в Грузии ухудшится с 13 января– синоптики предупреждают о холодах
Погода в Грузии ухудшится с 13 января– синоптики предупреждают о холодах
Ожидается сильный ветер, в том числе и в Тбилиси 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Погода в Грузии резко ухудшится с 13 января, по всей территории страны ожидаются морозы и снег, сообщает телекомпания "Имеди". Температура воздуха упадет как в западной части страны, так и в восточной. В ночное время 14-15 января морозы в Грузии усилятся. Синоптики также прогнозируют сильный ветер западного направления, в том числе и в Тбилиси. Во всех регионах Восточной Грузии 14 января пойдет снег, отметила Ниорадзе. Синоптики ожидают улучшения погоды с 16 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
грузия, погода, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
Погода в Грузии ухудшится с 13 января– синоптики предупреждают о холодах
17:41 12.01.2024 (обновлено: 17:54 12.01.2024)
Ожидается сильный ветер, в том числе и в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Погода в Грузии резко ухудшится с 13 января, по всей территории страны ожидаются морозы и снег, сообщает телекомпания "Имеди".
Температура воздуха упадет как в западной части страны, так и в восточной.
"С завтрашнего утра в Западной Грузии осадки в основном ожидаются в виде снега. Мы ожидаем резкого падения температуры воздуха как в Западной Грузии, так и в Восточной", – заявила глава управления гидрометеорологическими прогнозами Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе.
В ночное время 14-15 января морозы в Грузии усилятся. Синоптики также прогнозируют сильный ветер западного направления, в том числе и в Тбилиси. Во всех регионах Восточной Грузии 14 января пойдет снег, отметила Ниорадзе.
Синоптики ожидают улучшения погоды с 16 января.