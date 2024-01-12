https://sputnik-georgia.ru/20240112/skolko-grazhdan-gruzii-vospolzovalis-nakopitelnoy-pensiey-285608905.html

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T23:36+0400

2024-01-12T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по данным на 31 декабря 2023 года, составляет около 1,5 миллиона человек, из них выплаты получили до 7,1 тысячи человек, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии. Размер выданной пенсионерам суммы составил 21,6 миллиона лари.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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