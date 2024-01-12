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Спрос на квартиры в Тбилиси продолжает сокращаться – новые данные

Спрос на квартиры в Тбилиси продолжает сокращаться – новые данные

В спальных районах Тбилиси средневзвешенная цена квартир в новостройках в 2023 году выросла на 17% 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T18:52+0400

2024-01-12T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Число сделок купли-продажи квартир в Тбилиси в декабре 2023 года снизилось на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, продано 3,8 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору ситуации на рынке недвижимости в Тбилиси, в декабре объем рынка сократился на 4% и составил 246 млн долларов. Кроме того, продажи квартир в новостройках упали лишь на 1%, а старых квартир – на 21%. Между тем в новостройках в столице Грузии в 2023 году средневзвешенная цена квартир выросла на 17% в спальных районах, рядом с центром и в центре – на 12% и 15% соответственно. В случае со старыми квартирами в 2023 году их стоимость выросла на 23% в спальных районах, а рядом с центром и в центре Тбилиси – на 18% и 15% соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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