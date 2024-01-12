https://sputnik-georgia.ru/20240112/surb-sarkis-kogda-prazdnuyut-den-pokrovitelya-vlyublennykh-v-2024-285605865.html

Сурб Саркис: когда празднуют день покровителя влюбленных в 2024?

Сурб Саркис: когда празднуют день покровителя влюбленных в 2024?

Сурб Саркис, или день святого Саркиса, ежегодно празднуют в конце января – начале февраля 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T20:58+0400

2024-01-12T20:58+0400

2024-01-12T20:58+0400

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Святого Саркиса, одного из самых любимых святых у армян, считают покровителем влюбленных. Когда отмечают Сурб Саркис, день покровителя влюбленных в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Когда Сурб Саркис 2024 Постоянной даты у праздника в церковном календаре нет – ежегодно Сурб Саркис отмечают в субботу за 63 дня до Пасхи. Армяне по всему миру в 2023-м отпразднуют Сурб Саркис 27 января. Праздник, посвященный святому Саркису, распоряжением Католикоса всех армян Гарегина II с 2007 года провозглашен Днем благословения молодых. В Сурб Саркис во всех армянских церквях проводят праздничную службу, а после ее завершения благословляют молодых. Наступления праздника молодежь ждет с нетерпением, чтобы узнать свое будущее с помощью гадания в Сурб Саркис. Житие святого Святой Саркис прославился не только как военачальник, но и как проповедник христианства. Родился будущий святой, по преданию, в Кесарии Каппадокийской. Саркис служил при Константине Великом (306-337) – по согласию с императором в городах, которые находились под господством Римской империи, он разрушал капища и распространял христианство. С приходом к власти Юлиана Отступника христиан стали преследовать, поэтому Саркис покидает империю вместе с сыном Мартиросом и ищет убежище в Армении. По совету армянского царя Тирана святой начинает служить шаху Шапуху, однако отказывается сменить веру и тем самым обрекает себя, своего сына и 14 преданных ему воинов на верную смерть. В Армению мощи святого доставили V веке – они упокоены близ Аштарака, в селе Карпи (Уши), где возвели церковь имени блаженного. Покровитель влюбленных Многочисленные романтические предания и легенды связаны с Сурб Саркисом – покровителем влюбленных. Одно из преданий повествует, что святой Саркис помог бедному юноше Ашугу Гарибу, полюбившего дочь богача, спасти любовь. Отец Шах-Санаме, не считаясь с чувствами дочери к бедному юноше, хотел выдать ее за богатого. Несчастный юноша, чтобы заработать состояние, отправляется в дальние края, взяв клятву с возлюбленной, что она будет ждать его ровно семь лет и, если он опоздает хотя бы на один день, сможет выйти замуж за другого. Скопив состояние за семь лет, Ашуг Гариб отправился в обратный путь, но, поняв, что в назначенное время вернуться к любимой не успевает, стал просить о помощи святого Саркиса. Вняв мольбам влюбленного, покровитель домчал Ашуга Гариба в одно мгновение на своем белоснежном скакуне к Шах-Санаме. Отец девушки, увидев чудо и преданную любовь молодых, благословил их союз. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников, святой саркис, армения