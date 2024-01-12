https://sputnik-georgia.ru/20240112/v-batumi-perevernulas-mashina-skoroy-pomoschi-285601870.html

В Батуми перевернулась машина скорой помощи

В Батуми перевернулась машина скорой помощи

В машину скорой врезалась легковушка, в результате чего карета скорой перевернулась 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T16:41+0400

2024-01-12T16:41+0400

2024-01-12T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Машина скорой помощи перевернулась в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми (Аджария), пострадали три человека, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД. ДТП произошло на улице Тбел Абусеридзе. В машину скорой врезался легковой автомобиль, в результате чего карета скорой перевернулась. По информации ведомства, в результате аварии пострадали три человека, находящиеся в машине скорой. Как сообщили СМИ, у пострадавших переломы, их перевезли в клинику. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта", которая наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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