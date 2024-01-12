https://sputnik-georgia.ru/20240112/v-batumi-perevernulas-mashina-skoroy-pomoschi-285601870.html
В Батуми перевернулась машина скорой помощи
В Батуми перевернулась машина скорой помощи
В машину скорой врезалась легковушка, в результате чего карета скорой перевернулась 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T16:41+0400
2024-01-12T16:41+0400
2024-01-12T16:41+0400
новости
происшествия
грузия
батуми
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654294_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_f5fb86b2471a63df4873740395c35262.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Машина скорой помощи перевернулась в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми (Аджария), пострадали три человека, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД. ДТП произошло на улице Тбел Абусеридзе. В машину скорой врезался легковой автомобиль, в результате чего карета скорой перевернулась. По информации ведомства, в результате аварии пострадали три человека, находящиеся в машине скорой. Как сообщили СМИ, у пострадавших переломы, их перевезли в клинику. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта", которая наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654294_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_af43a29e019df47605f3f2e5cfbef339.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, батуми, дтп
новости, происшествия, грузия, батуми, дтп
В Батуми перевернулась машина скорой помощи
В машину скорой врезалась легковушка, в результате чего карета скорой перевернулась
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Машина скорой помощи перевернулась в результате дорожно-транспортного происшествия в Батуми (Аджария), пострадали три человека, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
ДТП произошло на улице Тбел Абусеридзе. В машину скорой врезался легковой автомобиль, в результате чего карета скорой перевернулась.
По информации ведомства, в результате аварии пострадали три человека, находящиеся в машине скорой.
Как сообщили СМИ, у пострадавших переломы, их перевезли в клинику.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта", которая наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.