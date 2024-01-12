https://sputnik-georgia.ru/20240112/v-gruzii-obvinyaemogo-v-popytke-ubiystva-inostrantsa-prigovorili-k-19-godam-tyurmy-285605740.html
В Грузии обвиняемого в попытке убийства иностранца приговорили к 19 годам тюрьмы
В Грузии обвиняемого в попытке убийства иностранца приговорили к 19 годам тюрьмы
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T20:35+0400
2024-01-12T20:35+0400
2024-01-12T20:35+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого в попытке убийства иностранца виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии. Согласно представленным суду доказательствам, подтвердилось, что 16 апреля 2023 года в одном из частных жилых домов Тбилиси обвиняемый из мести нанес жертве множество ножевых ранений и скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Полиция задержала обвиняемого 25 апреля 2023 года на основании решения суда. Ему предъявили обвинение в неоднократной попытке умышленного убийства и приговорили к заключению в качестве меры пресечения.Прокуратура отмечает, что преступник был ранее судим за попытку убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
В Грузии обвиняемого в попытке убийства иностранца приговорили к 19 годам тюрьмы
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого в попытке убийства иностранца виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
Согласно представленным суду доказательствам, подтвердилось, что 16 апреля 2023 года в одном из частных жилых домов Тбилиси обвиняемый из мести нанес жертве множество ножевых ранений и скрылся с места происшествия.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти.
Полиция задержала обвиняемого 25 апреля 2023 года на основании решения суда. Ему предъявили обвинение в неоднократной попытке умышленного убийства и приговорили к заключению в качестве меры пресечения.
Прокуратура отмечает, что преступник был ранее судим за попытку убийства.