https://sputnik-georgia.ru/20240112/v-gruzii-obvinyaemogo-v-popytke-ubiystva-inostrantsa-prigovorili-k-19-godam-tyurmy-285605740.html

В Грузии обвиняемого в попытке убийства иностранца приговорили к 19 годам тюрьмы

В Грузии обвиняемого в попытке убийства иностранца приговорили к 19 годам тюрьмы

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T20:35+0400

2024-01-12T20:35+0400

2024-01-12T20:35+0400

грузия

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тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого в попытке убийства иностранца виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии. Согласно представленным суду доказательствам, подтвердилось, что 16 апреля 2023 года в одном из частных жилых домов Тбилиси обвиняемый из мести нанес жертве множество ножевых ранений и скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Полиция задержала обвиняемого 25 апреля 2023 года на основании решения суда. Ему предъявили обвинение в неоднократной попытке умышленного убийства и приговорили к заключению в качестве меры пресечения.Прокуратура отмечает, что преступник был ранее судим за попытку убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии