https://sputnik-georgia.ru/20240112/verkhniy-lars-segodnya-skolko-gruzovikov-ozhidayut-proezda-v-gruziyu-285595342.html

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию

Дорога для большегрузов была открыта накануне после проведения очистительных работ 12.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Более 30 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за высокой опасности схода лавин и снегопада.Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг вечером ожидают 33 грузовых автомобиля.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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