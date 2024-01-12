https://sputnik-georgia.ru/20240112/voennogo-nashli-mertvym-v-lesu-na-vostoke-gruzii--zayavlenie-minoborony-285596528.html

Военного нашли мертвым в лесу на востоке Грузии – заявление Минобороны

Военного нашли мертвым в лесу на востоке Грузии – заявление Минобороны

Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства" 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T12:53+0400

2024-01-12T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Министерство обороны Грузии выражает сожаление в связи с трагической смертью 42-летнего военнослужащего, капрала Ираклия Африамашвили, и выражает соболезнование его семье, говорится в заявлении ведомства. По информации ведомства, военного нашли мертвым в сосновом лесу на окраине села Ахалшени Горийского района, рядом с его местом проживания. В это время Африамашвили находился в увольнении. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до четырех лет, с ограничением прав на оружие или без такового.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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