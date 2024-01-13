https://sputnik-georgia.ru/20240113/figuristka-gubanova-vystupayuschaya-za-gruziya-zanyala-vtoroe-mesto-na-chempionate-evrope--285619330.html

Фигуристка Губанова, выступающая за Грузию, заняла второе место на чемпионате Европы

Фигуристка Губанова, выступающая за Грузию, заняла второе место на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в литовском Каунасе с 8 по 14 января 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T19:40+0400

2024-01-13T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в литовском Каунасе.Золотую медаль завоевала бельгийка Луна Хендрикс, она показала первый результат как в короткой, так и в произвольной программе и набрала в сумме 213,25 балла. Губанова набрала 206,5 балла, третьей стала еще одна бельгийка – Нина Пинзарроне, набравшая 202,29. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016). В 2023 году она стала лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта по версии Национального олимпийского комитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тбилиси, анастасия губанова