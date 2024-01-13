https://sputnik-georgia.ru/20240113/grazhdan-gruzii-zaderzhali-za-kvartirnuyu-krazhu-v-germanii---smi-285626010.html
Граждан Грузии задержали за квартирную кражу в Германии – СМИ
Граждан Грузии задержали за квартирную кражу в Германии – СМИ
Двух мужчин задержали на основании заявления очевидцев 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T21:40+0400
2024-01-13T21:40+0400
2024-01-13T22:43+0400
новости
происшествия
грузия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0d/285625863_0:193:2958:1857_1920x0_80_0_0_08e8600cf551f89d81b056205a13627b.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Граждане Грузии задержаны за квартирную кражу в Германии, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на местные СМИ. Арестованы двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет. При обыске полиция обнаружила у них, вероятно, украденные вещи. Согласно материалам дела, задержанные похитили из квартир предметы домашнего обихода. При задержании они пытались скрыться. Берлинская полиция задержала граждан Грузии на основании заявления очевидцев. Граждане Грузии были доставлены в изолятор, ведется расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0d/285625863_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f56e3a42272f5a350998278b42c6d1be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, германия
новости, происшествия, грузия, германия
Граждан Грузии задержали за квартирную кражу в Германии – СМИ
21:40 13.01.2024 (обновлено: 22:43 13.01.2024)
Двух мужчин задержали на основании заявления очевидцев
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Граждане Грузии задержаны за квартирную кражу в Германии, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на местные СМИ.
Арестованы двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет. При обыске полиция обнаружила у них, вероятно, украденные вещи. Согласно материалам дела, задержанные похитили из квартир предметы домашнего обихода. При задержании они пытались скрыться.
Берлинская полиция задержала граждан Грузии на основании заявления очевидцев. Граждане Грузии были доставлены в изолятор, ведется расследование.