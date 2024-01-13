https://sputnik-georgia.ru/20240113/grazhdan-gruzii-zaderzhali-za-kvartirnuyu-krazhu-v-germanii---smi-285626010.html

Граждан Грузии задержали за квартирную кражу в Германии – СМИ

Граждан Грузии задержали за квартирную кражу в Германии – СМИ

Двух мужчин задержали на основании заявления очевидцев 13.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Граждане Грузии задержаны за квартирную кражу в Германии, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на местные СМИ. Арестованы двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет. При обыске полиция обнаружила у них, вероятно, украденные вещи. Согласно материалам дела, задержанные похитили из квартир предметы домашнего обихода. При задержании они пытались скрыться. Берлинская полиция задержала граждан Грузии на основании заявления очевидцев. Граждане Грузии были доставлены в изолятор, ведется расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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