https://sputnik-georgia.ru/20240113/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-285610873.html

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в декабре 2023 года оказался на 0,1 процентного пункта выше, чем рассчитанный по... 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T09:01+0400

2024-01-13T09:01+0400

2024-01-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в декабре 2023 года составила 0,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,4%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в декабре 2023 года оказался на 0,1 процентного пункта выше, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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