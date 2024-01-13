https://sputnik-georgia.ru/20240113/kategoricheski-s-goblinom-sezd-agentov-ssha-v-rige-i-kiberataki-na-kazakhstan-285613756.html
Категорически с Гоблином: съезд агентов США в Риге и кибератаки на Казахстан
Категорически с Гоблином: съезд агентов США в Риге и кибератаки на Казахстан
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T11:15+0400
2024-01-13T11:15+0400
2024-01-13T11:18+0400
мультимедиа
видео
в мире
аналитика
казахстан
сша
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0d/285613572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05fe0c93f6b4183d1f280cf18fe78b71.jpg
Как украинцев в Польше будут отправлять на фронт? Чем сериал "Слово пацана" напугал рижские власти?Почему экономика России растет, несмотря на санкции? Кто атакует Казахстан в киберпространстве? Как спецслужбы США вербуют россиян? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!
казахстан
сша
рига
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0d/285613572_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_57f61b9088e53aeb15a7039122b9dfb3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, казахстан, сша, рига, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, казахстан, сша, рига, видео
Категорически с Гоблином: съезд агентов США в Риге и кибератаки на Казахстан
11:15 13.01.2024 (обновлено: 11:18 13.01.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Как украинцев в Польше будут отправлять на фронт? Чем сериал "Слово пацана" напугал рижские власти?
Почему экономика России растет, несмотря на санкции? Кто атакует Казахстан в киберпространстве? Как спецслужбы США вербуют россиян?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!