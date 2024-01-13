https://sputnik-georgia.ru/20240113/kategoricheski-s-goblinom-sezd-agentov-ssha-v-rige-i-kiberataki-na-kazakhstan-285613756.html

Категорически с Гоблином: съезд агентов США в Риге и кибератаки на Казахстан

Категорически с Гоблином: съезд агентов США в Риге и кибератаки на Казахстан

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 13.01.2024, Sputnik Грузия

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Как украинцев в Польше будут отправлять на фронт? Чем сериал "Слово пацана" напугал рижские власти?Почему экономика России растет, несмотря на санкции? Кто атакует Казахстан в киберпространстве? Как спецслужбы США вербуют россиян? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!

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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, казахстан, сша, рига, видео