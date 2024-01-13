https://sputnik-georgia.ru/20240113/klub-kvaratskheliya-na-96-y-minute-vyrval-pobedu-v-igre-chempionata-italii-285619727.html

Клуб Кварацхелия на 96-й минуте вырвал победу в игре чемпионата Италии

Клуб Кварацхелия на 96-й минуте вырвал победу в игре чемпионата Италии

Благодаря победе "Наполи" поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии 13.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Футбольный клуб "Наполи" обыграл "Салернитану" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе гостей мяч забил Антонио Кандрева (29-я минута). Грузинский вингер Хвича Кварацхелия в этом матче не смог забить гол. У хозяев отличились Маттео Политано (45+4, с пенальти) и Амир Ррахмани (90+6). "Наполи" набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Салернитана" с 12 очками идет на последней, 20-й строчке. Неаполитанцы пропустят матч следующего тура из-за участия в Суперкубке Италии, а затем, 28 января, в гостях сыграют с "Лацио". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, неаполь, хвича кварацхелия, италия