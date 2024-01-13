https://sputnik-georgia.ru/20240113/kto-predstavit-gruziyu-na-evrovidenii--2024---nazvano-imya-konkursanta-285612609.html

Кто представит Грузию на "Евровидении – 2024" - названо имя конкурсанта

Кто представит Грузию на "Евровидении – 2024" - названо имя конкурсанта

На 68-й конкурс песни "Евровидение" отправится исполнительница, известная не только в Грузии, но и зарубежом 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2024" представит известная в Грузии и за рубежом певица Нуца Бузаладзе, сообщил Первый канал.Конкурс песни "Евровидение-2024", который пройдет в Мальме (Швеция) благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году, проходившем в Ливерпуле, Великобритания. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года. Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годы она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе". Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других. В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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