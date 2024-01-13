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Мэрия Тбилиси закупила продукты для детских садов, несмотря на проблемы с тендерами
Мэрия Тбилиси закупила продукты для детских садов, несмотря на проблемы с тендерами
Воспитанники государственных детских садов в Тбилиси бесплатно обеспечены трехразовым питанием 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T15:53+0400
2024-01-13T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Питание в детских садах в Тбилиси будет обеспечено, несмотря на проблемы с тендерами по поиску компании поставщика продуктов, говорится в заявлении столичной мэрии. Тбилисские муниципальные сады обеспечивают детей трехразовым питанием. Продукты в садики поставляет компания, которая выигрывает тендер объявленный мэрией столицы. Последние тендеры по отбору компании, по данным мэрии Тбилиси, были объявлены 30 ноября 2023 года, и поставка продуктов должна была начаться 15 января, когда детские сады начнут работу после зимних каникул. При этом мэрия отмечает, что это не повлияет на обеспечение продуктами детских садов. В Тбилиси 189 муниципальных детских садов, в которых числится до 60 тысяч детей. Обеспечение питанием воспитанников детских садов не прекращалось даже во время пандемии коронавируса – в карантин родители получали на руки продукты, полагающиеся ребенку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси закупила продукты для детских садов, несмотря на проблемы с тендерами
15:53 13.01.2024 (обновлено: 16:08 13.01.2024)
Воспитанники государственных детских садов в Тбилиси бесплатно обеспечены трехразовым питанием
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Питание в детских садах в Тбилиси будет обеспечено, несмотря на проблемы с тендерами по поиску компании поставщика продуктов, говорится в заявлении столичной мэрии.
Тбилисские муниципальные сады обеспечивают детей трехразовым питанием. Продукты в садики поставляет компания, которая выигрывает тендер объявленный мэрией столицы.
Последние тендеры по отбору компании, по данным мэрии Тбилиси, были объявлены 30 ноября 2023 года, и поставка продуктов должна была начаться 15 января, когда детские сады начнут работу после зимних каникул.
"В течение тендерных процедур оба тендера были обжалованы представителями компаний-конкурентов, что связано с вопросом прохождения определенных процедур", – поясняет мэрия столицы.
При этом мэрия отмечает, что это не повлияет на обеспечение продуктами детских садов.
"Так как воспитательный процесс в детских садах начинается 15 января, из-за крайней необходимости закуплена поставка продуктов до 29 февраля включительно", – говорится в сообщении.
В Тбилиси 189 муниципальных детских садов, в которых числится до 60 тысяч детей.
Обеспечение питанием воспитанников детских садов не прекращалось даже во время пандемии коронавируса – в карантин родители получали на руки продукты, полагающиеся ребенку.