https://sputnik-georgia.ru/20240113/meriya-tbilisi-zakupila-produkty-dlya-detskikh-sadov-nesmotrya-na-problemy-s-tenderami-285617286.html

Мэрия Тбилиси закупила продукты для детских садов, несмотря на проблемы с тендерами

Мэрия Тбилиси закупила продукты для детских садов, несмотря на проблемы с тендерами

Воспитанники государственных детских садов в Тбилиси бесплатно обеспечены трехразовым питанием 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T15:53+0400

2024-01-13T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Питание в детских садах в Тбилиси будет обеспечено, несмотря на проблемы с тендерами по поиску компании поставщика продуктов, говорится в заявлении столичной мэрии. Тбилисские муниципальные сады обеспечивают детей трехразовым питанием. Продукты в садики поставляет компания, которая выигрывает тендер объявленный мэрией столицы. Последние тендеры по отбору компании, по данным мэрии Тбилиси, были объявлены 30 ноября 2023 года, и поставка продуктов должна была начаться 15 января, когда детские сады начнут работу после зимних каникул. При этом мэрия отмечает, что это не повлияет на обеспечение продуктами детских садов. В Тбилиси 189 муниципальных детских садов, в которых числится до 60 тысяч детей. Обеспечение питанием воспитанников детских садов не прекращалось даже во время пандемии коронавируса – в карантин родители получали на руки продукты, полагающиеся ребенку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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