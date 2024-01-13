https://sputnik-georgia.ru/20240113/na-trasse-erevan-sevan-stolknulis-17-avtomobiley-285614131.html

На трассе Ереван-Севан столкнулись 17 автомобилей

На трассе Ереван-Севан столкнулись 17 автомобилей

Восемь пострадавших в результате ДТП были госпитализированы 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Семнадцать автомобилей столкнулись накануне вечером на 43-м километре трассы Ереван-Севан, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Спасательную службу МВД.Сообщение об инциденте поступило 12 января в 21:35. На место происшествия прибыли бригады спасателей.Восемь пострадавших, самому младшему из которых пять лет, были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.Спасатели вместе с сотрудниками патрульной службы полиции ночью убрали автомобили, попавшие в аварию, с проезжей части.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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