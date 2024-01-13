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На трассе Ереван-Севан столкнулись 17 автомобилей
На трассе Ереван-Севан столкнулись 17 автомобилей
Восемь пострадавших в результате ДТП были госпитализированы 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T13:09+0400
2024-01-13T13:09+0400
2024-01-13T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Семнадцать автомобилей столкнулись накануне вечером на 43-м километре трассы Ереван-Севан, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Спасательную службу МВД.Сообщение об инциденте поступило 12 января в 21:35. На место происшествия прибыли бригады спасателей.Восемь пострадавших, самому младшему из которых пять лет, были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.Спасатели вместе с сотрудниками патрульной службы полиции ночью убрали автомобили, попавшие в аварию, с проезжей части.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, армения
новости, происшествия, армения
На трассе Ереван-Севан столкнулись 17 автомобилей
Восемь пострадавших в результате ДТП были госпитализированы
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik.
Семнадцать автомобилей столкнулись накануне вечером на 43-м километре трассы Ереван-Севан, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на Спасательную службу МВД.
Сообщение об инциденте поступило 12 января в 21:35. На место происшествия прибыли бригады спасателей.
Восемь пострадавших, самому младшему из которых пять лет, были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.
Спасатели вместе с сотрудниками патрульной службы полиции ночью убрали автомобили, попавшие в аварию, с проезжей части.