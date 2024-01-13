https://sputnik-georgia.ru/20240113/sbornaya-gruzii-po-vodnomu-polo-pobedila-germaniyu-na-chempionate-evropy-285629388.html

Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы

Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы

Впервые грузинские вотерполисты обыграли сборную Германии 13.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы со счетом 15:10. Чемпионат Европы по водному поло проходит в Хорватии. Первая и вторая половины матча прошли с переходящим преимуществом и в итоге завершились со счетом 6:6. Грузия проиграла 2:3 в третьей четверти, но последняя четверть встречи прошла полностью с преимуществом сборной Грузии. Решающие восемь минут выиграли со счетом 7:1, а итоговый счет составил 15:10. Следует отметить, что эта победа является первой для сборной Грузии в матче против Германии.Команда Деяна Станоевича сыграет с Францией 15 января. Сборная Грузии выступает на чемпионате Европы шестой раз подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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