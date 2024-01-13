https://sputnik-georgia.ru/20240113/sbornaya-gruzii-po-vodnomu-polo-pobedila-germaniyu-na-chempionate-evropy-285629388.html
Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы
Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы
Впервые грузинские вотерполисты обыграли сборную Германии 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T23:00+0400
2024-01-13T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы со счетом 15:10. Чемпионат Европы по водному поло проходит в Хорватии. Первая и вторая половины матча прошли с переходящим преимуществом и в итоге завершились со счетом 6:6. Грузия проиграла 2:3 в третьей четверти, но последняя четверть встречи прошла полностью с преимуществом сборной Грузии. Решающие восемь минут выиграли со счетом 7:1, а итоговый счет составил 15:10. Следует отметить, что эта победа является первой для сборной Грузии в матче против Германии.Команда Деяна Станоевича сыграет с Францией 15 января. Сборная Грузии выступает на чемпионате Европы шестой раз подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, германия, европа, хорватия
спорт, грузия, германия, европа, хорватия
Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы
Впервые грузинские вотерполисты обыграли сборную Германии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло победила Германию на чемпионате Европы со счетом 15:10.
Чемпионат Европы по водному поло проходит в Хорватии.
Первая и вторая половины матча прошли с переходящим преимуществом и в итоге завершились со счетом 6:6. Грузия проиграла 2:3 в третьей четверти, но последняя четверть встречи прошла полностью с преимуществом сборной Грузии.
Решающие восемь минут выиграли со счетом 7:1, а итоговый счет составил 15:10. Следует отметить, что эта победа является первой для сборной Грузии в матче против Германии.
Команда Деяна Станоевича сыграет с Францией 15 января.
Сборная Грузии выступает на чемпионате Европы шестой раз подряд.