https://sputnik-georgia.ru/20240113/skandal-na-milliard-dollarov---vo-frantsii-sdelali-shokiruyuschee-zayavlenie-ob-ukraine-285618194.html
Скандал на миллиард долларов – во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Скандал на миллиард долларов – во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
По данным сотрудника Минобороны США, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок на Украину в 1,699 миллиарда 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T17:20+0400
2024-01-13T17:20+0400
2024-01-13T18:21+0400
новости
в мире
украина
сша
дмитрий песков
франция
пентагон
обострение ситуации вокруг украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/12/275894653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2faa592c0c1bc491b97cdb6fae79682.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Власти США откажутся от любой дальнейшей помощи Украине из-за проблем с учетом вооружений, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (Twitter).На этой неделе инспектор министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По его данным, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда.Пропажа американского оружия в Украине также должна побудить Францию отказаться от поддержки киевского режима, отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет. По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/12/275894653_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_69648a611024c352918bd53c8cbb966c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, украина, сша, дмитрий песков, франция, пентагон, обострение ситуации вокруг украины, россия
новости, в мире, украина, сша, дмитрий песков, франция, пентагон, обострение ситуации вокруг украины, россия
Скандал на миллиард долларов – во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
17:20 13.01.2024 (обновлено: 18:21 13.01.2024)
По данным сотрудника Минобороны США, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок на Украину в 1,699 миллиарда
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Власти США откажутся от любой дальнейшей помощи Украине из-за проблем с учетом вооружений, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (Twitter).
На этой неделе инспектор министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По его данным, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда.
"Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень коррумпированно!" – написал политик.
Пропажа американского оружия в Украине также должна побудить Францию отказаться от поддержки киевского режима, отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет.
По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.