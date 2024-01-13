https://sputnik-georgia.ru/20240113/skandal-na-milliard-dollarov---vo-frantsii-sdelali-shokiruyuschee-zayavlenie-ob-ukraine-285618194.html

Скандал на миллиард долларов – во Франции сделали шокирующее заявление об Украине

Скандал на миллиард долларов – во Франции сделали шокирующее заявление об Украине

По данным сотрудника Минобороны США, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок на Украину в 1,699 миллиарда 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T17:20+0400

2024-01-13T17:20+0400

2024-01-13T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Власти США откажутся от любой дальнейшей помощи Украине из-за проблем с учетом вооружений, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (Twitter).На этой неделе инспектор министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. По его данным, неучтенным остается оружие на сумму около миллиарда долларов из общего объема поставок в 1,699 миллиарда.Пропажа американского оружия в Украине также должна побудить Францию отказаться от поддержки киевского режима, отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет. По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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