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Сколько цитрусов Грузия продала за рубеж – последние данные
Сколько цитрусов Грузия продала за рубеж – последние данные
Сбор урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T13:48+0400
2024-01-13T13:48+0400
2024-01-13T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Грузия на данном этапе экспортировала 33,8 тысячи тонн цитрусовых на сумму 22 миллиона долларов, говорится в сообщении правительства страны. Сезон сбора урожая (ртвели) цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. "Оранжевый ртвели" вошел в активную фазу в середине ноября 2023 года. По данным правительства, уже переработано 9,9 тысячи тонн нестандартных цитрусов, и сумма субсидии уже составила около 2,5 миллиона лари. До конца сезона планируется переработка 3-5 тысяч тонн цитрусов. Согласно решению правительства компании, которые закупают мандарины, предназначенные для промышленной переработки, получают госсубсидию в размере 0,3 лари за килограмм. В Аджарии 25 октября заработал координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. В текущем году ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых. Экспортные мандарины получат более 20 предприятий по переработке цитрусовых.Курс лари по отношению к доллару США на 13 января – 2,6741 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, аджария
Сколько цитрусов Грузия продала за рубеж – последние данные
13:48 13.01.2024 (обновлено: 14:18 13.01.2024)
Сбор урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Грузия на данном этапе экспортировала 33,8 тысячи тонн цитрусовых на сумму 22 миллиона долларов, говорится в сообщении правительства страны.
Сезон сбора урожая (ртвели) цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. "Оранжевый ртвели" вошел в активную фазу в середине ноября 2023 года.
По данным правительства, уже переработано 9,9 тысячи тонн нестандартных цитрусов, и сумма субсидии уже составила около 2,5 миллиона лари.
До конца сезона планируется переработка 3-5 тысяч тонн цитрусов.
Согласно решению правительства компании, которые закупают мандарины, предназначенные для промышленной переработки, получают госсубсидию в размере 0,3 лари за килограмм.
В Аджарии 25 октября заработал координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов.
В текущем году ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых. Экспортные мандарины получат более 20 предприятий по переработке цитрусовых.
Курс лари по отношению к доллару США на 13 января – 2,6741 GEL/$1.