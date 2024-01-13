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В Грузии протестуют против осквернения икон и вандализма в церкви – видео

В Грузии протестуют против осквернения икон и вандализма в церкви – видео

Консервативное движение "Альт-Инфо" вывело своих сторонников на улицы Тбилиси. Митинг перед зданием парламента собрался в связи с осквернением иконы Матроны... 13.01.2024, Sputnik Грузия

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На иконе, которая подверглась нападкам, в одном из боковых фрагментов оппозиционные политики и активисты заметили изображение Сталина. Причем на этом фрагменте святая изображена сидящей сзади вдали, а Сталин проходит вперед.Икону облили краской, что осуждают представители "Альт-Инфо", и они требуют призвать виновных в вандализме к ответу по всей строгости закона, ведь христианские святыни и иконы оскорблять нельзя. Причем краска на Сталина не попала, задев лишь главное изображение святой Матроны.После митинга у парламента сторонники "Альт-Инфо" устроили шествие по центру Тбилиси к храму Святой Троицы, Самеба, где находится икона святой Матроны Московской. Сейчас икона уже восстановлена, краску с нее смыли, и верующие могут у нее помолиться. Фрагмент с изображением Сталина и сейчас виден на иконе, в ее нижней части с левой стороны, среди других 18 фрагментов, рассказывающих о жизни святой.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, религия , видео