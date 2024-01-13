https://sputnik-georgia.ru/20240113/v-sobaku-vystrelili-iz-ruzhya-na-vostoke-gruzii-politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-285620518.html

В собаку выстрелили из ружья на востоке Грузии: полиция задержала подозреваемого

В собаку выстрелили из ружья на востоке Грузии: полиция задержала подозреваемого

В собаку дважды выстрелили из охотничьего ружья 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T21:00+0400

2024-01-13T21:00+0400

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грузия

новости

происшествия

шида картли

горийский район

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в ранении собаки в Горийском районе (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Мтавари архи". Собака со сквозным огнестрельным ранением из охотничьего ружья поступила в ветеринарную клинику. По мнению лечащего врача, собака с большой вероятностью останется в живых. Инцидент произошел в селе Руха. Мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, шида картли, горийский район