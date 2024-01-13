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В собаку выстрелили из ружья на востоке Грузии: полиция задержала подозреваемого
В собаку выстрелили из ружья на востоке Грузии: полиция задержала подозреваемого
В собаку дважды выстрелили из охотничьего ружья 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T21:00+0400
2024-01-13T21:00+0400
2024-01-13T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в ранении собаки в Горийском районе (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Мтавари архи". Собака со сквозным огнестрельным ранением из охотничьего ружья поступила в ветеринарную клинику. По мнению лечащего врача, собака с большой вероятностью останется в живых. Инцидент произошел в селе Руха. Мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, шида картли, горийский район
В собаку выстрелили из ружья на востоке Грузии: полиция задержала подозреваемого
21:00 13.01.2024 (обновлено: 21:58 13.01.2024)
В собаку дважды выстрелили из охотничьего ружья
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в ранении собаки в Горийском районе (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Мтавари архи".
Собака со сквозным огнестрельным ранением из охотничьего ружья поступила в ветеринарную клинику. По мнению лечащего врача, собака с большой вероятностью останется в живых. Инцидент произошел в селе Руха.
Мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".