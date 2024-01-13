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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовых автомобилей стоят в очереди

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовых автомобилей стоят в очереди

Накануне участок дороги, ведущий к границе Грузии с Россией, был закрыт для большегрузов из-за снега и гололеда 13.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Порядка 260 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Накануне вечером движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда. Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 256 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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