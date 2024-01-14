https://sputnik-georgia.ru/20240114/285571028.html
Поцелуй со звездой, играющие панды и пингвины на построении: недельный юмор в кадре
Поцелуй со звездой, играющие панды и пингвины на построении: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T10:44+0400
2024-01-14T10:44+0400
2024-01-14T10:44+0400
мультимедиа
фотография
новости в фотографиях
фотоленты
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0b/285571207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c41c1caa3a092a8cbbff7e810f3cb596.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0b/285571207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc8965421400605a7230bf88ba86f992.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, культура, общество
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, культура, общество
Поцелуй со звездой, играющие панды и пингвины на построении: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Chris Pizzello
Лили Гладстон с наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Лили Гладстон с наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
© AFP 2024 / Charly Triballeau
Новогоднее погружение участников Клуба белых медведей Кони-Айленда, США.
Новогоднее погружение участников Клуба белых медведей Кони-Айленда, США.
© AFP 2024 / Stringer
Панды, играющие в своем вольере в зоопарке муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая.
Панды, играющие в своем вольере в зоопарке муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкСнежные бабы, вылепленные участниками Фестиваля снежных баб в парке "Арена" в рамках Фестиваля снега в Новосибирске.
Снежные бабы, вылепленные участниками Фестиваля снежных баб в парке "Арена" в рамках Фестиваля снега в Новосибирске.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Собаки участников гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд – 2024".
Собаки участников гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд – 2024".
© AFP 2024 / Daniel Leal
Пингвины Гумбольдта у доски с надписью "Выстройтесь здесь, чтобы вас пересчитали".
Пингвины Гумбольдта у доски с надписью "Выстройтесь здесь, чтобы вас пересчитали".
© AP Photo / Fernando Llano
Гости на вечеринке по случаю первого дня рождения поисковой собаки Аркадаса в Мехико.
Гости на вечеринке по случаю первого дня рождения поисковой собаки Аркадаса в Мехико.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Птицы на подоконнике многоквартирного дома на фоне статуи известного русского поэта Сергея Есенина.
Птицы на подоконнике многоквартирного дома на фоне статуи известного русского поэта Сергея Есенина.
© AFP 2024 / Henry Nicholls
Участница ежегодного мероприятия "Поездка в метро без штанов" в Лондоне.
Участница ежегодного мероприятия "Поездка в метро без штанов" в Лондоне.
© AFP 2024 / Michael Tran
Актер Марк Руффало и Уиллем Дефо на открытии звезды Дефо на Аллее славы в Голливуде.
Актер Марк Руффало и Уиллем Дефо на открытии звезды Дефо на Аллее славы в Голливуде.