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Поцелуй со звездой, играющие панды и пингвины на построении: недельный юмор в кадре
Поцелуй со звездой, играющие панды и пингвины на построении: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 14.01.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, культура, общество
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, культура, общество

Поцелуй со звездой, играющие панды и пингвины на построении: недельный юмор в кадре

10:44 14.01.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Chris Pizzello

Лили Гладстон с наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Лили Гладстон с наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии &quot;Золотой глобус&quot;. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Chris Pizzello

Лили Гладстон с наградой за лучшую женскую роль на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

© AFP 2024 / Charly Triballeau

Новогоднее погружение участников Клуба белых медведей Кони-Айленда, США.

Новогоднее погружение участников Клуба белых медведей Кони-Айленда, США. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Charly Triballeau

Новогоднее погружение участников Клуба белых медведей Кони-Айленда, США.

© AFP 2024 / Stringer

Панды, играющие в своем вольере в зоопарке муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая.

Панды, играющие в своем вольере в зоопарке муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Stringer

Панды, играющие в своем вольере в зоопарке муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкСнежные бабы, вылепленные участниками Фестиваля снежных баб в парке "Арена" в рамках Фестиваля снега в Новосибирске.
Снежные бабы, вылепленные участниками Фестиваля снега Новосибирске - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Снежные бабы, вылепленные участниками Фестиваля снежных баб в парке "Арена" в рамках Фестиваля снега в Новосибирске.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Собаки участников гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд – 2024".

Собаки участников гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта &quot;Рождественский заезд – 2024&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Собаки участников гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд – 2024".

© AFP 2024 / Daniel Leal

Пингвины Гумбольдта у доски с надписью "Выстройтесь здесь, чтобы вас пересчитали".

Пингвины Гумбольдта у доски с надписью &quot;Выстройтесь здесь, чтобы вас пересчитали&quot;. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Daniel Leal

Пингвины Гумбольдта у доски с надписью "Выстройтесь здесь, чтобы вас пересчитали".

© AP Photo / Fernando Llano

Гости на вечеринке по случаю первого дня рождения поисковой собаки Аркадаса в Мехико.

Гости на вечеринке по случаю первого дня рождения поисковой собаки Аркадаса в Мехико. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Fernando Llano

Гости на вечеринке по случаю первого дня рождения поисковой собаки Аркадаса в Мехико.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Птицы на подоконнике многоквартирного дома на фоне статуи известного русского поэта Сергея Есенина.

Птицы на подоконнике многоквартирного дома на фоне статуи известного русского поэта Сергея Есенина. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Птицы на подоконнике многоквартирного дома на фоне статуи известного русского поэта Сергея Есенина.

© AFP 2024 / Henry Nicholls

Участница ежегодного мероприятия "Поездка в метро без штанов" в Лондоне.

Участница ежегодного мероприятия &quot;Поездка в метро без штанов&quot; в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Henry Nicholls

Участница ежегодного мероприятия "Поездка в метро без штанов" в Лондоне.

© AFP 2024 / Michael Tran

Актер Марк Руффало и Уиллем Дефо на открытии звезды Дефо на Аллее славы в Голливуде.

Актер Марк Руффало и Уиллем Дефо на открытии звезды Дефо на Аллее славы в Голливуде. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Michael Tran

Актер Марк Руффало и Уиллем Дефо на открытии звезды Дефо на Аллее славы в Голливуде.

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