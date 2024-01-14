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Судьбу США решит вице-президент

Судьбу США решит вице-президент

Действующий президент Джо Байден, по опросу Гэллапа, завершил 2023-й в качестве самого непопулярного лидера США за всю историю наблюдений 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T18:26+0400

2024-01-14T18:26+0400

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Предполагается, что с президентом США Дональдом Трампом можно будет договориться о капитуляции Киева. Для этого нужно, чтобы к 2025 году дела украинской коалиции стали совсем плохи — и чтобы президентом стал именно Трамп, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Бавырин.Первое зависит от армии России, второе — от самого Трампа. Пока кажется, что проиграть выборы он не может — некому их проигрывать.Действующий президент Джо Байден, по опросу Гэллапа, завершил 2023-й в качестве самого непопулярного лидера США за всю историю наблюдений, если брать только третий год в должности. Чтобы переизбраться, ему нужно чудеса творить, например, оживлять мертвых, но он сам ведет себя как зомби. Поэтому, если не прилетит какой-нибудь "черный лебедь" (в виде, например, пули), Трамп должен вернуться в Белый дом.Другое дело, что он тоже не мальчик, тоже со странностями, скандальной семейкой и грузом ошибок. Он не тот, кого нельзя переиграть в принципе (переиграли же в 2020-м), поэтому непривычно многое будет зависеть от его напарника — кандидата в вице-президенты. Ему предстоит страховать Трампа, и его неизбежно будут рассматривать как претендента на власть в 2028 году.Но лучшая пара проекта давно распалась: Трамп считает Пенса предателем, а тот сам превратился в лоббиста Украины. Новые претенденты на роль второго человека в США значительно приятнее, чем этот богомольный "ястреб".Прежде всего это сенатор от штата Огайо, чей именной бренд похож на ник рэпера и популярную у них марку обуви: Джей Ди Вэнс. Ему еще нет сорока — и его вообще не знают в России, хотя это тот случай, когда по биографии политика успели снять фильм с номинациями на "Оскар" — драму "Элегия деревенщины".Одноименные воспоминания Вэнса о детстве были бестселлером, но авторам экранизации пришлось извиняться перед "либеральным обкомом", поскольку Вэнс переродился из внутрипартийного критика Трампа, который называл его в частной переписке "американским Гитлером", в человека, который во всем ему поддакивает.Теперь они "не разлей вода", при этом Вэнс считается голосом штатов "Ржавого пояса", во многом благодаря которым Трамп выиграл выборы в 2016 году. Там живет рабочий класс, ставший жертвой деиндустриализации и вымирающий от опиоидной наркомании.Для нас главное, что Вэнс считает идею победы над ВС РФ блажью, а поддержку Киева называл "расширением яхт украинской власти". Однако гораздо лучше, чем он, в России известна конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин — именно потому, что она была врагом Украины тогда, когда таких на весь конгресс было два-три человека.В отличие от Вэнса у нее нет блестящего образования и опыта службы в Ираке, но она тоже олицетворяет "американскую мечту" — людей, которые вылезли из грязи в князи.Оказалось, что многие провинциальные республиканцы согласны с Грин и насчет Украины, и насчет Байдена, которого она буквально ненавидит. Так фриковатая блондинка обернулась звездой консервативной политики.Грин рассматривают в пару к Трампу, потому что она сама этого хочет — и прямо об этом говорит, тогда как ее кумир пока что отмалчивается. Но она уже привыкла к тому, что поначалу ее не воспринимают серьезно, а потом она внезапно побеждает.То же самое можно сказать про Вивека Рамасвами — бизнесмена-индуиста и сенсацию республиканских праймериз. Все считали его аутсайдером, но он до сих пор держится в гонке и одно время даже занимал второе место по популярности среди кандидатов — после Трампа, которого постоянно хвалит.С Москвой Рамасвами хочет заключить "сделку" о признании ее новых территорий, потому что Украина безнадежна и вообще — не нужна США (в отличие от России). И он всерьез будет претендовать на пост вице-президента в случае, если убедительно выступит на праймериз: обычно таких и берут во вторые люди Америки.В этом он конкурирует с Никки Хейли — дочерью сикхов, бывшим постпредом в ООН и худшим кандидатом с точки зрения России. Она — "ястреб" и представитель той элиты, с которой мы сейчас конфликтуем. К сожалению, теперь именно она выходит на второе место по популярности, кроме того, республиканские бонзы будут навязывать Трампу в напарники именно ее.Ноэм очень консервативна — это такой Майк Пенс, но в образе эффектной женщины. Скотт очень скучный, зато черный — одно время был единственным афроамериканцем в сенате. Карлсона знают все — и в этом его сила, кроме того, его кандидатуру лоббирует жена Трампа Мелания.Из этой семерки шестеро принадлежат к "меньшинствам" — группам, которые ранее игнорировались, поэтому могут претендовать на приоритетную поддержку в современных США. Только Карлсон просто белый мужик, т. н. васп. Даже Вэнс "меньшинство" — как католик, пускай и неофит.Пятеро из семи — контрэлитные кандидаты, чье возвышение стало бы кошмаром для "вашингтонского болота". Этого нельзя сказать о Скотте, но — особенно — о Хейли, которую Карлсон недавно назвал "ядовитым неолиберальным ставленником олигархов". Если Трамп все-таки выберет ее, это означает, что он настроен на компромисс с партийными бонзами и что надежды на резкий поворот во внешней политике США напрасны.А если выберет Грин, Рамасвами, Карлсона или Вэнса, это значит, что Трамп реально пошел против системы. Тогда вместе с напарником ему стоит подобрать бронежилет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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