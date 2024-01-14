Добыча нефти в Азербайджане сокращается: каковы риски для национальной экономики?
© AP Photo / Dmitry LovetskyНефтяная качалка в Баку, фото из архива
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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Экспорт нефти и газового конденсата из Азербайджана в 2023 году снизился более чем на 4% и составил 25,2 млн тонн. Как Азербайджан компенсирует сокращение доходов от продажи нефти?
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Азербайджане добыча нефти и газового конденсата в 2023 году снизилась на 7,4% и составила 30,2 млн тонн, говорится в информации Минэнерго страны, сообщил Sputnik Азербайджан.
С блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 17,8 млн тонн нефти, что на 12,7% меньше, чем в 2022-м. Добыча на АЧГ составила 58,9% всего производства нефти в Азербайджане в прошлом году.
Кроме того, согласно данным Минэнерго, за 2023 год с месторождения "Шах-Дениз" добыто 4,3 млн тонн газового конденсата, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
© photo : BPПлатформа "Шах Дениз-2"
Платформа "Шах Дениз-2"
© photo : BP
За указанный период Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) было извлечено 7,8 млн тонн нефти и газового конденсата, что составляет 25,8% всей нефтедобычи в стране.
Согласно данным министерства, экспорт нефти и конденсата из Азербайджана в 2023 году сократился более чем на 4% и составил 25,2 млн тонн.
Почему снижается добыча нефти?
Если проследить динамику нефтедобычи за последние годы, можно заметить, что производство "черного золота", которое является основой бюджета Азербайджана, снижается из года в год.
Следует отметить, что больше всего нефти в стране было добыто в 2010 году – 50,8 млн тонн. Далее нефтедобыча шла на спад, а после сокращения производства в кризисный 2020-й сразу на 3 млн тонн добыча в стране так и не восстановилась, а, наоборот, продолжила падать. Эксперты говорят, что пик нефтедобычи прошел уже много лет назад и теперь производство "черного золота" в Азербайджане вышло на плато, а в последующие годы будет идти на спад.
© AP Photo / Ariel SchalitГаз
Газ
© AP Photo / Ariel Schalit
Учитывая, что основу государственного бюджета республики составляют доходы от нефти и газа, возникает вопрос, насколько Азербайджан обезопасил свою экономику от сокращения поступлений от продажи нефти.
Планы по увеличению нефтедобычи
Азербайджан планирует ряд мероприятий для восстановления уровня производства нефти. Так, в 2022 году принято решение о восстановлении и разработке блока, в который входят нефтяные месторождения "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зиря".
Также планируется увеличить инвестиции в нефтяные месторождения. Так, в блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" предусматривается вложить около $40 млрд до 2050 года.
© photo: Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкеры у нефтеналивной терминал перевалочного комплекса "Шесхарис", входящего в структуру АО "Черномортранснефть" - дочернего общества ПАО "Транснефть", в Новороссийске
Танкеры у нефтеналивной терминал перевалочного комплекса "Шесхарис", входящего в структуру АО "Черномортранснефть" - дочернего общества ПАО "Транснефть", в Новороссийске
© photo: Sputnik / Виталий Тимкив/
Кроме того, в 2024 году начнется реализация проекта "Центральный Восточный Азери" в рамках финального этапа разработки АЧГ. Планируется, что с этой платформы будет добываться 100 тыс. баррелей нефти в сутки, что станет существенным вкладом в компенсацию падения производства.
Помимо этого, ведутся работы по разведке углеводородных запасов на мелководье вокруг Абшеронского полуострова (Shallow Water Absheron Peninsula – SWAP). Первоначальная оценка запасов нефти здесь показала, что они сопоставимы с запасами АЧГ.
Не нефтью единой
Понимая, что пик нефтедобычи в Азербайджане пройден и доходы от продажи "черного золота" будут постепенно снижаться, правительство делает ставку на выстраивание экономики, не зависящей от углеводородных доходов.
Так, в стране уже несколько лет реализуется программа развития ненефтяного производства и экспорта. Благодаря этому ежегодно показатели в указанных сферах бьют рекорды. Так, по итогам января-ноября 2023 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил более $3 млрд, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода 2022-го.
Согласно прогнозам Министерства экономики, объем ненефтяного ВВП в стране в 2024 году составит 79,2 млрд манатов, в 2025-м – 85,5 млрд, 2026-м – 92,3 млрд манатов.
Кроме ненефтяного сектора, экономика Азербайджана также компенсирует падение доходов от нефти увеличением поставок газа на мировые рынки. Так, ожидается, что в 2024 году республика увеличит добычу газа почти до 50 млрд кубометров, большая часть которого пойдет на экспорт.