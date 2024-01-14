https://sputnik-georgia.ru/20240114/285637677.html

Добыча нефти в Азербайджане сокращается: каковы риски для национальной экономики?

Добыча нефти в Азербайджане сокращается: каковы риски для национальной экономики?

Экспорт нефти и газового конденсата из Азербайджана в 2023 году снизился более чем на 4% и составил 25,2 млн тонн. Как Азербайджан компенсирует сокращение... 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T23:03+0400

2024-01-14T23:03+0400

2024-01-14T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Азербайджане добыча нефти и газового конденсата в 2023 году снизилась на 7,4% и составила 30,2 млн тонн, говорится в информации Минэнерго страны, сообщил Sputnik Азербайджан. С блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 17,8 млн тонн нефти, что на 12,7% меньше, чем в 2022-м. Добыча на АЧГ составила 58,9% всего производства нефти в Азербайджане в прошлом году. Кроме того, согласно данным Минэнерго, за 2023 год с месторождения "Шах-Дениз" добыто 4,3 млн тонн газового конденсата, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. За указанный период Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) было извлечено 7,8 млн тонн нефти и газового конденсата, что составляет 25,8% всей нефтедобычи в стране. Согласно данным министерства, экспорт нефти и конденсата из Азербайджана в 2023 году сократился более чем на 4% и составил 25,2 млн тонн. Почему снижается добыча нефти? Если проследить динамику нефтедобычи за последние годы, можно заметить, что производство "черного золота", которое является основой бюджета Азербайджана, снижается из года в год. Следует отметить, что больше всего нефти в стране было добыто в 2010 году – 50,8 млн тонн. Далее нефтедобыча шла на спад, а после сокращения производства в кризисный 2020-й сразу на 3 млн тонн добыча в стране так и не восстановилась, а, наоборот, продолжила падать. Эксперты говорят, что пик нефтедобычи прошел уже много лет назад и теперь производство "черного золота" в Азербайджане вышло на плато, а в последующие годы будет идти на спад. Учитывая, что основу государственного бюджета республики составляют доходы от нефти и газа, возникает вопрос, насколько Азербайджан обезопасил свою экономику от сокращения поступлений от продажи нефти. Планы по увеличению нефтедобычи Азербайджан планирует ряд мероприятий для восстановления уровня производства нефти. Так, в 2022 году принято решение о восстановлении и разработке блока, в который входят нефтяные месторождения "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зиря". Также планируется увеличить инвестиции в нефтяные месторождения. Так, в блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" предусматривается вложить около $40 млрд до 2050 года. Кроме того, в 2024 году начнется реализация проекта "Центральный Восточный Азери" в рамках финального этапа разработки АЧГ. Планируется, что с этой платформы будет добываться 100 тыс. баррелей нефти в сутки, что станет существенным вкладом в компенсацию падения производства. Помимо этого, ведутся работы по разведке углеводородных запасов на мелководье вокруг Абшеронского полуострова (Shallow Water Absheron Peninsula – SWAP). Первоначальная оценка запасов нефти здесь показала, что они сопоставимы с запасами АЧГ. Не нефтью единой Понимая, что пик нефтедобычи в Азербайджане пройден и доходы от продажи "черного золота" будут постепенно снижаться, правительство делает ставку на выстраивание экономики, не зависящей от углеводородных доходов. Так, в стране уже несколько лет реализуется программа развития ненефтяного производства и экспорта. Благодаря этому ежегодно показатели в указанных сферах бьют рекорды. Так, по итогам января-ноября 2023 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил более $3 млрд, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода 2022-го. Согласно прогнозам Министерства экономики, объем ненефтяного ВВП в стране в 2024 году составит 79,2 млрд манатов, в 2025-м – 85,5 млрд, 2026-м – 92,3 млрд манатов. Кроме ненефтяного сектора, экономика Азербайджана также компенсирует падение доходов от нефти увеличением поставок газа на мировые рынки. Так, ожидается, что в 2024 году республика увеличит добычу газа почти до 50 млрд кубометров, большая часть которого пойдет на экспорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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