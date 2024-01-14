https://sputnik-georgia.ru/20240114/chrezvychaynaya-situatsiya-obyavlena-v-islandii-iz-za-izverzheniya-vulkana-285637018.html
Чрезвычайная ситуация объявлена в Исландии из-за извержения вулкана
Чрезвычайная ситуация объявлена в Исландии из-за извержения вулкана
В южной части островного государства после череды землетрясений произошло еще одно извержение магмы, которая достигла городка Гриндавик 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T21:46+0400
2024-01-14T21:46+0400
2024-01-14T21:46+0400
в мире
новости
исландия
происшествия
извержение вулкана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/12/278677483_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6b73d9b1c15017bbcb3c834089131efc.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии, сообщает национальная телекомпания RUV."Извержение началось к северу от Гриндавика", – рассказали в эфире местного телевидения.Раскаленная лава вулкана на полуострове Рейкьянес добралась до старейшего города Исландии – несколько домов на окраине Гриндавика сгорели буквально за мгновение. В то же самое время гражданская оборона островного государства повысила режим опасности до чрезвычайной ситуации.Метеорологический центр Исландии сообщил, что в сторону Гриндавика с севера течет магма, которую разделяет с населенным пунктом менее полукилометра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
исландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/12/278677483_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_99ef5cec7758c68798724add67626291.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, исландия, происшествия, извержение вулкана
в мире, новости, исландия, происшествия, извержение вулкана
Чрезвычайная ситуация объявлена в Исландии из-за извержения вулкана
В южной части островного государства после череды землетрясений произошло еще одно извержение магмы, которая достигла городка Гриндавик
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии, сообщает национальная телекомпания RUV.
"Извержение началось к северу от Гриндавика", – рассказали в эфире местного телевидения.
Раскаленная лава вулкана на полуострове Рейкьянес добралась до старейшего города Исландии – несколько домов на окраине Гриндавика сгорели буквально за мгновение.
Исландский телеканал сообщил, что в земле открылась трещина, которая расширяется. На место для изучения ситуации и определения уровня опасности вылетели вертолеты.
В то же самое время гражданская оборона островного государства повысила режим опасности до чрезвычайной ситуации.
Метеорологический центр Исландии сообщил, что в сторону Гриндавика с севера течет магма, которую разделяет с населенным пунктом менее полукилометра.