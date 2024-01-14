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Чрезвычайная ситуация объявлена в Исландии из-за извержения вулкана

Чрезвычайная ситуация объявлена в Исландии из-за извержения вулкана

В южной части островного государства после череды землетрясений произошло еще одно извержение магмы, которая достигла городка Гриндавик 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T21:46+0400

2024-01-14T21:46+0400

2024-01-14T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии, сообщает национальная телекомпания RUV."Извержение началось к северу от Гриндавика", – рассказали в эфире местного телевидения.Раскаленная лава вулкана на полуострове Рейкьянес добралась до старейшего города Исландии – несколько домов на окраине Гриндавика сгорели буквально за мгновение. В то же самое время гражданская оборона островного государства повысила режим опасности до чрезвычайной ситуации.Метеорологический центр Исландии сообщил, что в сторону Гриндавика с севера течет магма, которую разделяет с населенным пунктом менее полукилометра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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