https://sputnik-georgia.ru/20240114/dvizhenie-obschestvennogo-transporta-ogranicheno-v-gorode-na-vostoke-gruzii-285634394.html

Движение общественного транспорта ограничено в городе на востоке Грузии

Движение общественного транспорта ограничено в городе на востоке Грузии

Введены ограничения на некоторых дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов на дорогах образовался гололед 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сильный снегопад вызвал ограничения в движении общественного транспорта в городе Телави (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Первый канал. Соответствующей службой мэрии мобилизована спецтехника и проводится уборка центральных улиц. На дороги сыпят песок и соль. "Самые обильные осадки в регионе выпали в Телави. В целях безопасности населения движение общественного транспорта временно приостановлено, однако движение общественного транспорта будет частично восстановлено после расчистки дорог", – заявил первый заместитель губернатора Кахети Платон Калмахелидзе.Всю ночь на трассе Телави-Гомбори-Вазиани шел сильный снег. Проезд по перевалу разрешен только транспортным средствам на зимней резине. Движение транспорта на указанном участке дороги контролируется патрульной полицией. Введены ограничения на некоторых дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов на дорогах образовался гололед.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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