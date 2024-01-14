https://sputnik-georgia.ru/20240114/dvizhenie-obschestvennogo-transporta-ogranicheno-v-gorode-na-vostoke-gruzii-285634394.html
Движение общественного транспорта ограничено в городе на востоке Грузии
Движение общественного транспорта ограничено в городе на востоке Грузии
Введены ограничения на некоторых дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов на дорогах образовался гололед 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T16:08+0400
2024-01-14T16:08+0400
2024-01-14T17:17+0400
грузия
новости
общество
телави
кахети
снег и гололед
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24353/27/243532723_0:96:1233:790_1920x0_80_0_0_45dd84ca0e822e76db12c54a260d4406.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сильный снегопад вызвал ограничения в движении общественного транспорта в городе Телави (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Первый канал. Соответствующей службой мэрии мобилизована спецтехника и проводится уборка центральных улиц. На дороги сыпят песок и соль. "Самые обильные осадки в регионе выпали в Телави. В целях безопасности населения движение общественного транспорта временно приостановлено, однако движение общественного транспорта будет частично восстановлено после расчистки дорог", – заявил первый заместитель губернатора Кахети Платон Калмахелидзе.Всю ночь на трассе Телави-Гомбори-Вазиани шел сильный снег. Проезд по перевалу разрешен только транспортным средствам на зимней резине. Движение транспорта на указанном участке дороги контролируется патрульной полицией. Введены ограничения на некоторых дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов на дорогах образовался гололед.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
телави
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24353/27/243532723_18:0:1106:816_1920x0_80_0_0_e8e81f21bdde0fabe43a7deadab19459.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, телави, кахети, снег и гололед
грузия, новости, общество, телави, кахети, снег и гололед
Движение общественного транспорта ограничено в городе на востоке Грузии
16:08 14.01.2024 (обновлено: 17:17 14.01.2024)
Введены ограничения на некоторых дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов на дорогах образовался гололед
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сильный снегопад вызвал ограничения в движении общественного транспорта в городе Телави (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Первый канал.
Соответствующей службой мэрии мобилизована спецтехника и проводится уборка центральных улиц. На дороги сыпят песок и соль.
"Самые обильные осадки в регионе выпали в Телави. В целях безопасности населения движение общественного транспорта временно приостановлено, однако движение общественного транспорта будет частично восстановлено после расчистки дорог", – заявил первый заместитель губернатора Кахети Платон Калмахелидзе.
Всю ночь на трассе Телави-Гомбори-Вазиани шел сильный снег. Проезд по перевалу разрешен только транспортным средствам на зимней резине. Движение транспорта на указанном участке дороги контролируется патрульной полицией.
Введены ограничения на некоторых дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов на дорогах образовался гололед.