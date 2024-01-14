https://sputnik-georgia.ru/20240114/ekspert-ob-amerikanskom-udare-po-khusitam-i-diplomaticheskom-provale-ssha-na-blizhnem-vostoke-285632792.html

Эксперт об американском ударе по хуситам и дипломатическом провале США на Ближнем Востоке

Эксперт об американском ударе по хуситам и дипломатическом провале США на Ближнем Востоке

Удар США и их союзников по Йемену вызвал негативную реакцию в регионе и плохо скажется даже на отношениях американцев с такими враждебными хуситам странами... 14.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-14T14:11+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт российского совета по международным делам Кирилл Семёнов. Почему американский ракетный удар не смог серьезно навредить хуситам? Готов ли Иран воевать с США за Йемен? Как американцы стали заложниками политики Израиля?Обо всем этом смотрите в видео.

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