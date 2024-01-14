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Эксперт об американском ударе по хуситам и дипломатическом провале США на Ближнем Востоке
Эксперт об американском ударе по хуситам и дипломатическом провале США на Ближнем Востоке
Удар США и их союзников по Йемену вызвал негативную реакцию в регионе и плохо скажется даже на отношениях американцев с такими враждебными хуситам странами... 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T14:11+0400
2024-01-14T14:11+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт российского совета по международным делам Кирилл Семёнов. Почему американский ракетный удар не смог серьезно навредить хуситам? Готов ли Иран воевать с США за Йемен? Как американцы стали заложниками политики Израиля?Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, ближний восток, йемен, сша, аналитика, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, ближний восток, йемен, сша, аналитика, видео
Эксперт об американском ударе по хуситам и дипломатическом провале США на Ближнем Востоке
Удар США и их союзников по Йемену вызвал негативную реакцию в регионе и плохо скажется даже на отношениях американцев с такими враждебными хуситам странами, как Саудовская Аравия и ОАЭ
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.
Почему американский ракетный удар не смог серьезно навредить хуситам? Готов ли Иран воевать с США за Йемен? Как американцы стали заложниками политики Израиля?
Обо всем этом смотрите в видео.