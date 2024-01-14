Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240114/fitch-ratings-esche-raz-podtverdil-reytingi-gruzii-285629537.html
Fitch Ratings еще раз подтвердил рейтинги Грузии
Fitch Ratings еще раз подтвердил рейтинги Грузии
К снижению рейтинга может привести заметное увеличение внешней уязвимости, заявили в агентстве 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T10:32+0400
2024-01-14T10:32+0400
экономика
грузия
новости
международный валютный фонд
fitch ratings
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24185/12/241851288_0:171:3337:2048_1920x0_80_0_0_7a20ca626ad93b36529b08516ce83fcd.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "Позитивным" прогнозом. В документе отмечается, что перечисленные факторы уравновешиваются высокой финансовой долларизацией и более слабыми внешними финансами по сравнению с сопоставимыми странами, включая высокий (хотя и падающий) чистый внешний долг и значительную отрицательную международную инвестиционную позицию, а также геополитические риски. "Позитивный" прогноз отражает продолжающийся сильный экономический рост наряду с заметным снижением инфляции и большей уверенностью в устойчивости крупных притоков мигрантов и капитала с 2022 года, которые способствовали потенциальному росту и внешней позиции. Рост экономики В январе-ноябре 2023 года в Грузии реальный экономический рост составил 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено очень сильным ростом сферы услуг. "Положительное влияние на экономическую активность притока мигрантов из России, Беларуси и Украины в 2022-2023 годах, похоже, продолжится. Fitch предполагает, что подавляющее большинство мигрантов останется в стране в среднесрочной перспективе, что будет способствовать потенциальному росту. Fitch оценивает рост в 5% в 2024 году и 5,1% в 2025 году", – отмечается в сообщении. Проблемы с законом В своем отчете международное рейтинговое агентство уделило особое внимание проблеме отношений Грузии и Международного валютного фонда. Изменения в законе о Национальном банке, внесенные в июне 2023 года, привели к созданию должностей первого заместителя руководителя Нацбанка и исполняющего обязанности руководителя, заменив существующую структуру преемственности. Кроме того, Национальный банк изменил правила применения западных санкций в отношении граждан Грузии, требуя, чтобы любые лица сначала были осуждены в грузинском суде, прежде чем санкции могут быть применены. "По мнению Fitch, эти изменения подрывают независимость центрального банка и усложняют режим применения санкций для банков. Бюджетные последствия приостановки программы МВФ (которая была вызвана этими опасениями) остаются ограниченными, но вопросы доверия к политике остаются нерешенными", – говорится в сообщении. Другие ожидания Fitch ожидает, что дефицит бюджета снизится с примерно 2,5% ВВП в 2023 году до 2,4% в 2024 году (бюджетный целевой показатель – 2,5%) и 2,3% – в 2025 году. Кроме того, обязательства по среднесрочному дефициту в размере 2,5% ВВП кажутся сильными. Соотношение долга сектора государственного управления к ВВП на конец третьего квартала 2023 года составляло 39,3%, при этом внутренний долг составлял 27% от общего объема, что соответствует увеличению с 25% на конец 2022 года и стратегии властей. После исключительного увеличения экспорта и денежных переводов в 2022 году, по оценке агентства, дефицит текущего счета увеличился примерно до 5,9% ВВП в 2023 году (текущий медианный показатель "BB" – 2%). При этом, по оценке агентства, денежные переводы из России вряд ли будут таким масштабными, как в 2022-2023 годах, а основная часть мигрантов, переехавших в страну, будет классифицироваться как резиденты. Сильные базовые эффекты и сильный лари привели к падению инфляции до 0,4% на конец 2023 года при целевом уровне 3%. Базовая инфляция – выше, составив 2% на конец 2023 года, отчасти благодаря сильному росту заработной платы и, как следствие, внутреннему спросу. "Fitch ожидает, что среднегодовая инфляция останется в пределах целевого показателя в 2024-2025 годах", – говорится в сообщении. Политическая обстановка По мнению Fitch, геополитические риски в отношении России остаются высокими в контексте международного контроля за соблюдением санкций и стремления Грузии вступить в НАТО и ЕС, однако эскалации конфликтов на территории Грузии не ожидается. Что касается внутренней политики, по мнению агентства, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в настоящее время, похоже, имеет все шансы победить на парламентских выборах в октябре 2024 года. Что касается банковского сектора Грузии, то, по мнению Fitch, он стабилен, имеет хорошее качество активов, высокую прибыльность и высокую капитализацию коэффициента резервного капитала. Факторы, которые могут привести к понижению рейтинга Fitch считает, что к снижению рейтинга может привести заметное увеличение внешней уязвимости, например, из-за резкого разворота притока капитала, значительного сокращения международных резервов или устойчивого увеличения дефицита текущего счета. Кроме того, негативно на рейтинге скажется существенное ухудшение внутриполитических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей или управления, а также ослабление основ макроэкономической политики, которое подрывает основы денежно-кредитной и/или бюджетной политики. Факторы, которые могут привести к повышению рейтинга По мнению агентства, к повышению рейтинга Грузии приведет снижение внешней уязвимости, например, за счет значительного увеличения международных резервов и/или сокращения дефицита текущего счета до уровня сопоставимых стран, что потенциально может привести к снятию отметки -1 по внешним финансам. Также положительно скажется сильный и устойчивый рост ВВП, ведущий к снижению макроэкономической уязвимости и повышению ВВП на душу населения, а также к укреплению уверенности в прочности политической основы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24185/12/241851288_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_20996abd6f3be441bb2f392af18063e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, международный валютный фонд, fitch ratings, тбилиси
экономика, грузия, новости, международный валютный фонд, fitch ratings, тбилиси

Fitch Ratings еще раз подтвердил рейтинги Грузии

10:32 14.01.2024
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкЛоготип рейтингового агентства Fitch Ratings
Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2024
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
К снижению рейтинга может привести заметное увеличение внешней уязвимости, заявили в агентстве
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "Позитивным" прогнозом.

"Рейтинг поддерживается сильными показателями государственного управления и экономического развития Грузии относительно медианы"BB", ее заслуживающей доверия основой макроэкономической и налогово-бюджетной политики (несмотря на изменения в политике, которые вызвали обеспокоенность по поводу институциональной независимости и эффективности), умеренным уровнем государственного долга и здоровым банковским сектором", – говорится в сообщении агентства.

В документе отмечается, что перечисленные факторы уравновешиваются высокой финансовой долларизацией и более слабыми внешними финансами по сравнению с сопоставимыми странами, включая высокий (хотя и падающий) чистый внешний долг и значительную отрицательную международную инвестиционную позицию, а также геополитические риски.
"Позитивный" прогноз отражает продолжающийся сильный экономический рост наряду с заметным снижением инфляции и большей уверенностью в устойчивости крупных притоков мигрантов и капитала с 2022 года, которые способствовали потенциальному росту и внешней позиции.

Рост экономики

В январе-ноябре 2023 года в Грузии реальный экономический рост составил 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено очень сильным ростом сферы услуг.
"Положительное влияние на экономическую активность притока мигрантов из России, Беларуси и Украины в 2022-2023 годах, похоже, продолжится. Fitch предполагает, что подавляющее большинство мигрантов останется в стране в среднесрочной перспективе, что будет способствовать потенциальному росту. Fitch оценивает рост в 5% в 2024 году и 5,1% в 2025 году", – отмечается в сообщении.

Проблемы с законом

В своем отчете международное рейтинговое агентство уделило особое внимание проблеме отношений Грузии и Международного валютного фонда.
Изменения в законе о Национальном банке, внесенные в июне 2023 года, привели к созданию должностей первого заместителя руководителя Нацбанка и исполняющего обязанности руководителя, заменив существующую структуру преемственности. Кроме того, Национальный банк изменил правила применения западных санкций в отношении граждан Грузии, требуя, чтобы любые лица сначала были осуждены в грузинском суде, прежде чем санкции могут быть применены.
"По мнению Fitch, эти изменения подрывают независимость центрального банка и усложняют режим применения санкций для банков. Бюджетные последствия приостановки программы МВФ (которая была вызвана этими опасениями) остаются ограниченными, но вопросы доверия к политике остаются нерешенными", – говорится в сообщении.

Другие ожидания

Fitch ожидает, что дефицит бюджета снизится с примерно 2,5% ВВП в 2023 году до 2,4% в 2024 году (бюджетный целевой показатель – 2,5%) и 2,3% – в 2025 году.
Кроме того, обязательства по среднесрочному дефициту в размере 2,5% ВВП кажутся сильными.

"Наши прогнозы могут быть превышены из-за более медленных, чем ожидалось, темпов реализации капиталовложений и более сильного, чем ожидалось, роста номинального ВВП", – отмечается в сообщении.

Соотношение долга сектора государственного управления к ВВП на конец третьего квартала 2023 года составляло 39,3%, при этом внутренний долг составлял 27% от общего объема, что соответствует увеличению с 25% на конец 2022 года и стратегии властей.

"Fitch ожидает, что это соотношение останется практически неизменным на уровне около 38% ВВП в 2024-2025 годах (прогнозируемое медианное значение "BB" – 50,2%). Резкое обесценивание лари представляет наибольший риск для динамики долга. Однако 94% внешнего долга приходится на двусторонних и многосторонних доноров, что снижает этот риск", – говорится в сообщении.

После исключительного увеличения экспорта и денежных переводов в 2022 году, по оценке агентства, дефицит текущего счета увеличился примерно до 5,9% ВВП в 2023 году (текущий медианный показатель "BB" – 2%).

"Fitch ожидает, что дефицит текущего счета увеличится до 6,4% ВВП в 2024 году, в первую очередь из-за меньшего профицита вторичных доходов, а затем снова упадет до 5,9% в 2025 году, что все еще значительно превышает медианные показатели сопоставимых стран", – говорится в сообщении.

При этом, по оценке агентства, денежные переводы из России вряд ли будут таким масштабными, как в 2022-2023 годах, а основная часть мигрантов, переехавших в страну, будет классифицироваться как резиденты.
Сильные базовые эффекты и сильный лари привели к падению инфляции до 0,4% на конец 2023 года при целевом уровне 3%. Базовая инфляция – выше, составив 2% на конец 2023 года, отчасти благодаря сильному росту заработной платы и, как следствие, внутреннему спросу.
"Fitch ожидает, что среднегодовая инфляция останется в пределах целевого показателя в 2024-2025 годах", – говорится в сообщении.

Политическая обстановка

По мнению Fitch, геополитические риски в отношении России остаются высокими в контексте международного контроля за соблюдением санкций и стремления Грузии вступить в НАТО и ЕС, однако эскалации конфликтов на территории Грузии не ожидается.
Что касается внутренней политики, по мнению агентства, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в настоящее время, похоже, имеет все шансы победить на парламентских выборах в октябре 2024 года.

"Fitch не ожидает серьезных изменений в экономической политике в результате выборов", – говорится в сообщении.

Что касается банковского сектора Грузии, то, по мнению Fitch, он стабилен, имеет хорошее качество активов, высокую прибыльность и высокую капитализацию коэффициента резервного капитала.

Факторы, которые могут привести к понижению рейтинга

Fitch считает, что к снижению рейтинга может привести заметное увеличение внешней уязвимости, например, из-за резкого разворота притока капитала, значительного сокращения международных резервов или устойчивого увеличения дефицита текущего счета.
Кроме того, негативно на рейтинге скажется существенное ухудшение внутриполитических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей или управления, а также ослабление основ макроэкономической политики, которое подрывает основы денежно-кредитной и/или бюджетной политики.

Факторы, которые могут привести к повышению рейтинга

По мнению агентства, к повышению рейтинга Грузии приведет снижение внешней уязвимости, например, за счет значительного увеличения международных резервов и/или сокращения дефицита текущего счета до уровня сопоставимых стран, что потенциально может привести к снятию отметки -1 по внешним финансам.
Также положительно скажется сильный и устойчивый рост ВВП, ведущий к снижению макроэкономической уязвимости и повышению ВВП на душу населения, а также к укреплению уверенности в прочности политической основы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0