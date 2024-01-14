https://sputnik-georgia.ru/20240114/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-italii-za-ugon-avtomobilya-v-netrezvom-sostoyanii--smi-285637552.html

Гражданин Грузии задержан в Италии за угон автомобиля в нетрезвом состоянии – СМИ

Гражданин Грузии задержан в Италии за угон автомобиля в нетрезвом состоянии – СМИ

Мужчина сначала угнал машину, а затем, пытаясь скрыться, попал в аварию 14.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Гражданина Грузии задержали в Италии по обвинению в угоне автомобиля – мужчина был в нетрезвом состоянии, сообщают итальянские СМИ. Сообщается, что 40-летний мужчина сначала угнал машину, а затем, пытаясь скрыться, попал в аварию. Состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное. По информации СМИ, задержанный угнал машину с одной из строек. Угнанный автомобиль был возвращен владельцу. Задержанный ожидает предъявления обвинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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