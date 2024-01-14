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Королева Дании отреклась от престола
Королева Дании отреклась от престола
Новым монархом станет ее сын Фредерик X, об этом Маргрете II заявила в своем новогоднем обращении к народу 14.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-14T19:48+0400
2024-01-14T19:48+0400
2024-01-14T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Королева Дании Маргрете II, правившая 52 года, отреклась от трона, сообщают датские СМИ.Ее сын Фредерик X стал новым королем этой страны.Маргрете II подписала отречение от престола на церемонии в королевском замке Кристиансборг в воскресенье. Церемония транслировалась на телеканале DR.Напомним, в своем новогоднем обращении теперь уже бывшая королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года.Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании.По предварительным оценкам датской полиции, в Копенгаген на торжества по случаю передачи власти собрались до 100 тыс. человек.В честь нового короля в гавани датской столицы прозвучит салют – три раза по 27 выстрелов из четырех пушек, а поздним вечером в копенгагенском парке развлечений "Сады Тиволи" будет организовано шоу фейерверков.Церемонии коронации в датской традиции не предусмотрено.Маргрете II стала первым за 900 лет датским монархом, отрекшимся от престола. До нее в 1146 году лишь датский король Эрик III Добрый добровольно покинул трон и ушел в монастырь.Королева Маргрете находилась на датском троне с 14 января 1972 года. Она взошла на престол после смерти ее отца короля Фредерика IX. О готовности отречься она объявила в новогодней речи 31 декабря 2023 года. Это стало неожиданностью как для жителей страны, так и для высших датских политических кругов, в том числе и для премьер-министра Метте Фредериксен.Согласно данным издания "Берлингске" из окружения датского королевского двора, за три дня до новогодней речи Маргрете предупредила о принятом решении лишь своих сыновей Фредерика и Йоахима.Датская монархия является старейшей в Европе, она восходит к Х веку. В настоящее время обязанности, выполняемые королевской фамилией в Дании, носят в основном церемониальный характер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, дания, европа
в мире, новости, политика, дания, европа
Королева Дании отреклась от престола
Новым монархом станет ее сын Фредерик X, об этом Маргрете II заявила в своем новогоднем обращении к народу
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Королева Дании Маргрете II, правившая 52 года, отреклась от трона, сообщают датские СМИ.
Ее сын Фредерик X стал новым королем этой страны.
Маргрете II подписала отречение от престола на церемонии в королевском замке Кристиансборг в воскресенье. Церемония транслировалась на телеканале DR.
Напомним, в своем новогоднем обращении теперь уже бывшая королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года.
Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании.
Несмотря на то, что подписание отречения уже знаменует переход власти от матери к сыну, подданным датской короны о новом короле чуть позже объявит с балкона дворца Кристиансборг в Копенгагене премьер-министр Метте Фредериксен.
По предварительным оценкам датской полиции, в Копенгаген на торжества по случаю передачи власти собрались до 100 тыс. человек.
В честь нового короля в гавани датской столицы прозвучит салют – три раза по 27 выстрелов из четырех пушек, а поздним вечером в копенгагенском парке развлечений "Сады Тиволи" будет организовано шоу фейерверков.
Церемонии коронации в датской традиции не предусмотрено.
Маргрете II стала первым за 900 лет датским монархом, отрекшимся от престола. До нее в 1146 году лишь датский король Эрик III Добрый добровольно покинул трон и ушел в монастырь.
Королева Маргрете находилась на датском троне с 14 января 1972 года. Она взошла на престол после смерти ее отца короля Фредерика IX. О готовности отречься она объявила в новогодней речи 31 декабря 2023 года. Это стало неожиданностью как для жителей страны, так и для высших датских политических кругов, в том числе и для премьер-министра Метте Фредериксен.
Согласно данным издания "Берлингске" из окружения датского королевского двора, за три дня до новогодней речи Маргрете предупредила о принятом решении лишь своих сыновей Фредерика и Йоахима.
Датская монархия является старейшей в Европе, она восходит к Х веку. В настоящее время обязанности, выполняемые королевской фамилией в Дании, носят в основном церемониальный характер.